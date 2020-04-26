Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Минске за минувшие сутки

Источник материала: ОНТ

Минске за минувшие сутки" class="one-news__figure-img">

25 апреля в Минске произошло сразу два пожара, причиной которых стало короткое замыкание. Об этом сообщает БЕЛТА.

Первое сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 12 часов 12 минут. Горела квартира в многоэтажке по ул. Червякова. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили, что пламя охватило имущество на площади 2 кв.м. Предполагаемой причиной возгорания стало короткое замыкание в тостере.

Второй сообщение о пожаре поступило уже вечером, в 18 часов 47 минут. Возгорание произошло в частном доме по ул. Зацень. Горела деревянная обрешетка кровли. К моменту прибытия спасателей пламя уже охватило площадь в 40 кв.м. Предполагаемой причиной возгорания также стало короткое замыкание.

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