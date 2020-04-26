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«Мне 25 и секса у меня не было». Люди, у которых никогда не было отношений - об себе и одиночестве
Источник материала: Tut.by
Когда у мальчиков и девочек первые отношения? Лет в 13? Но что, если тебе уже за 20 (а то и за 30), но у тебя никогда не было того, кого можно назвать своим парнем или девушкой… Мы пригласили не в студию людей, у которых никогда не было романтических отношений. Поговорили о о попытках найти парня или девушку, сексе, минусах жизни без пары и одиночестве.
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Отношения - выбор каждого.
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