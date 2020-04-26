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Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен: золотые медали достались «БГК имени Мешкова»
Источник материала: ОНТ
Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен досрочно. Такое решение приняла федерация страны. Золотые медали вновь достаются «БГК имени Мешкова».
Итоговые места были распределены по текущему положению команд в таблице. Для брестского клуба это уже 12-й чемпионский титул в истории. Серебро – у минского СКА. Бронзовые награды достались могилевскому клубу «Машека». А вот победитель женского первенства определится в мае. В своеобразном суперфинале сойдутся две лучшие команды последних лет – столичный БНТУ и «Гомель». «Финалы четырех» Кубка Беларуси перенесены на открытие следующего сезона.
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Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен: золотые медали достались «БГК имени Мешкова»
Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен досрочно. Такое решение приняла федерация страны. Золотые медали вновь достаются «БГК имени...
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