ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен: золотые медали достались «БГК имени Мешкова»

26.04.2020 19:42 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен: золотые медали достались «БГК имени Мешкова»

Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен досрочно. Такое решение приняла федерация страны. Золотые медали вновь достаются «БГК имени Мешкова».

Итоговые места были распределены по текущему положению команд в таблице. Для брестского клуба это уже 12-й чемпионский титул в истории. Серебро – у минского СКА. Бронзовые награды достались могилевскому клубу «Машека». А вот победитель женского первенства определится в мае. В своеобразном суперфинале сойдутся две лучшие команды последних лет – столичный БНТУ и «Гомель». «Финалы четырех» Кубка Беларуси перенесены на открытие следующего сезона.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат Беларуси по гандболу среди мужских команд завершен досрочно. Такое решение приняла федерация страны. Золотые медали вновь достаются «БГК имени...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эхо Чернобыля: воспоминания белорусских ликвидаторов аварии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика