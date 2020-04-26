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В России допускают спад экономики на 8 процентов

26.04.2020 20:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты.

Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в диапазоне 6–8%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика», который показали по телеканалу «Россия-24», сообщает РБК.

«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6 до 8% ВВП», — заявил Кудрин.

Он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с кризисом 2008 года, когда спад ВВП составил 7,8%. «Даже если у нас он будет по величине такой же с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия и целые отрасли», — отметил Кудрин.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее привел оценку, согласно которой дефицит бюджета в этом году составит 5–6%.

При этом после кризиса или его пика российская экономика восстановится и «будет работать нормально», считает Кудрин. «В этом смысле самое сложное — это пережить вот этот пик. Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90% своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — сообщил глава Счетной палаты.

 

 
 
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По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты.
 
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