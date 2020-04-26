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В России допускают спад экономики на 8 процентов
26.04.2020 20:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты.Снижение темпов роста российского ВВП в этом году можно ожидать в диапазоне 6–8%. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика», который показали по телеканалу «Россия-24»,
«Нам нужно ожидать падения, ну я бы сказал так, от 6 до 8% ВВП», — заявил Кудрин.
Он отметил, что в нынешней ситуации напрашивается аналогия с кризисом 2008 года, когда спад ВВП составил 7,8%. «Даже если у нас он будет по величине такой же с точки зрения негативного воздействия на отдельные предприятия и целые отрасли», — отметил Кудрин.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее привел оценку, согласно которой дефицит бюджета в этом году составит 5–6%.
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По текущим оценкам, минимальный спад ВВП составит 6%, отметил глава Счетной палаты.
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