Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает внешнее финансирование - Матусевич

Источник материала: Виртуальный Брест

Второй пакет мер поддержки белорусской экономики предусматривает привлечение внешнего финансирования. Об этом в эфире СТВ сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, сообщает БЕЛТА.





Дмитрий Матусевич проинформировал, что другой пакет, которым сейчас занимается Министерство экономики (и это не вошло в указ №143 "О поддержее экономики") подразумевает привлечение внешнего финансирования.

"Мы ведем переговоры с рядом международных финансовых организаций, и эти средства также, возможно, трансформируются в линии, в дешевые кредитные линии", - сказал замминистра.