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Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает внешнее финансирование - Матусевич

26.04.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Второй пакет мер поддержки белорусской экономики предусматривает привлечение внешнего финансирования. Об этом в эфире СТВ сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, сообщает БЕЛТА.

Второй пакет мер поддержки экономики предусматривает внешнее финансирование - Матусевич

Дмитрий Матусевич проинформировал, что другой пакет, которым сейчас занимается Министерство экономики (и это не вошло в указ №143 "О поддержее экономики") подразумевает привлечение внешнего финансирования.

"Мы ведем переговоры с рядом международных финансовых организаций, и эти средства также, возможно, трансформируются в линии, в дешевые кредитные линии", - сказал замминистра.

 
 
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  Второй пакет мер поддержки белорусской экономики предусматривает привлечение внешнего финансирования. Об этом в эфире СТВ сообщил заместитель министра...
 
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