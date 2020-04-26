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Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

26.04.2020 21:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как провести апрель с максимальной пользой, знает компания Dana Holdings. Крупнейший застройщик страны сделал очередной подарок тем, кто мечтает о собственном жилье, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

В квартале «Северная Америка» многофункционального комплекса «Минск Мир» приобрести квартиру в любом из домов можно со скидкой 10 %! По многочисленным просьбам покупателей, которые не успели вовремя воспользоваться специальным предложением, акция продлена до 30 апреля. И это реальный шанс хорошо сэкономить. А заодно использовать несколько уникальных бонусов.

Подробности у Вадима Смоляка.

Комплекс «Минск Мир» растет прямо на глазах. За неделю каждый дом становится выше на этаж, а его владельцы – на шаг ближе к мечте. Ведь нет ничего приятнее, чем наблюдать за строительством собственного жилья. Именно поэтому тысячи белорусских семей уже воспользовались невероятно выгодным предложением от крупнейшего застройщика и стали владельцами квартир в многофункциональном комплексе. Многие отпразднуют новоселье уже через несколько месяцев.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

А для тех, кто пока раздумывает над покупкой, появился отличный шанс принять решение проще и быстрее. Но самое главное – очень выгодно. Акция «Минус 10 %», которая действовала на квартиры в современном квартале «Северная Америка», продлевается до конца апреля. И не просто продлевается, а становится еще привлекательнее.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Елена Белая, жительница Борисова:
Варианты очень интересные. Много предложений по скидкам. Заинтересовал именно вариант с рассрочкой, без первоначального взноса. Потому что получить кредит достаточно сложно нужно, а здесь предлагают очень интересные варианты.

В квартале «Северная Америка» на выбор сразу шесть домов – «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». Дома не похожи друга на друга. Любой выбор сделает вас владельцем уникальной квартиры площадью от 26 до 78 квадратных метров.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Есть лишь одна общая черта – это современный дизайн. Свободная планировка, высокие потолки, панорамные окна. Во всех домах просторные лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой с пеленальным столиком, скоростные бесшумные лифты.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Столица сегодня диктует высокий ритм жизни. И крупнейший застройщик ценит время каждого белоруса. Поэтому прямо рядом с домами строится метро, детские сады, школы, поликлиники, спортивные центры. Дворы с детскими и спортивными площадками, но без машин.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Будет и место для бизнеса – начато строительство международного финансового центра. Инфраструктура всех кварталов связана сетью велодорожек.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь мини-рынок и большой торгово-развлекательный центр с паркингом. Так что «Минск Мир» – яркий пример успешной реализации концепции «город в городе». 

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

И только сейчас все это можно купить со скидкой 10 %. Не важно – покупаете вы квартиру за свои деньги, по партнерскому кредиту или в уникальную рассрочку на 10 лет. Цена на любую квартиру в квартале «Северная Америка» автоматически уменьшается.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Как сделать ее еще ниже? Достаточно оформить покупку онлайн на сайте застройщика. В зависимости от метража, удастся сэкономить от 4 до 10 тысяч рублей. Никаких справок и поручителей. Нет процентов и скрытых доплат. А если внести сразу 30 % от стоимости, следующие полгода платить вообще не придется, а оставшуюся сумму распределят на 10 лет. Получаются так называемые «платежные каникулы». За это время можно, например, продумать интерьер для своей новой квартиры и накопить средства на его воплощение.

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Скидка 10 % и экономия при покупке квартиры онлайн. Как Dana Holdings делает комплекс «Минск Мир» доступным для белорусов

Подобрать вариант лично для вас помогут менеджеры компании. Чтобы встретиться с ними, необязательно ехать в столичный офис продаж. Консультацию можно получить в региональных точках в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске. Еще раз – сделать самое выгодное приобретение можно только до конца апреля. Количество нераспроданных квартир уже ограничено.

* На правах рекламы.

Люди в материале: Елена Белая, Вадим Смоляк

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Как провести апрель с максимальной пользой, знает компания Dana Holdings. Крупнейший застройщик страны сделал очередной подарок тем, кто мечтает о...
 
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