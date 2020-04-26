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Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

26.04.2020 21:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Я удовлетворил все свои амбиции, я не знаю, чего я не выиграл, и я имею нормальную европейскую зарплату. Пусть не супервысокую, но этого мне хватает, чтобы сегодня жить нормально.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
А сколько зарабатывает тренер?

Владимир Шантарович:
Хорошая европейская зарплата. Вот Вы возьмите и прочитайте.

Вадим Щеглов:                                    
Я не знаю, сколько европейцы зарабатывают.

Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

Владимир Шантарович:                     
Мне хватает. И моей семье. Я квартиру в Минске построил почти в 60 лет. Дом почти в 67 лет. Это вот когда поезд идёт по расписанию. В другом государстве, может быть, это и побыстрее будет. Может быть, там оценка другая. Но какая есть оценка, так и надо на неё настраиваться. Не нравится – уезжай. Но мне всё нравится в этой стране.

Люди в материале: Владимир Шантарович, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». «Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене
 
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