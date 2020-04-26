Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»

Источник материала: СТВ

Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях» .

«Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене

Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:

Я удовлетворил все свои амбиции, я не знаю, чего я не выиграл, и я имею нормальную европейскую зарплату. Пусть не супервысокую, но этого мне хватает, чтобы сегодня жить нормально.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

А сколько зарабатывает тренер?

Владимир Шантарович:

Хорошая европейская зарплата. Вот Вы возьмите и прочитайте.

Вадим Щеглов:

Я не знаю, сколько европейцы зарабатывают.





Владимир Шантарович:

Мне хватает. И моей семье. Я квартиру в Минске построил почти в 60 лет. Дом почти в 67 лет. Это вот когда поезд идёт по расписанию. В другом государстве, может быть, это и побыстрее будет. Может быть, там оценка другая. Но какая есть оценка, так и надо на неё настраиваться. Не нравится – уезжай. Но мне всё нравится в этой стране.