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Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович:
Вадим Щеглов:
Владимир Шантарович:
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Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». «Она – моя ученица». Шантарович рассказал о жене
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