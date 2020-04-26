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Шантарович о сыне – тренере сборной Казахстана: «Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад»
Источник материала: СТВ
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Шантарович, тренер по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер БССР:
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Шантарович о сыне – тренере сборной Казахстана: «Переиграет он меня, найдёт своих воинов – я буду только рад»
Тренер откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Шантарович: «Я имею нормальную европейскую зарплату» Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Ваш сын...
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