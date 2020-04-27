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Приуроченная к 75-летию конференции по созданию ООН выставка открылась в Национальном историческом музее

27.04.2020 08:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Приуроченная к 75-летию конференции по созданию ООН выставка открылась в Национальном историческом музее

Уникальные исторические фотографии и другие артефакты из архива ООН – в Национальном историческом музее. Здесь открылась выставка, посвященная 75-летию конференции в Сан-Франциско, где и был заложен фундамент международной организации ООН. 

Тогда в заседании участвовали представители 50 государств-учредителей, среди которых и Беларусь. В экспозиции можно увидеть и коллекцию личных вещей наших дипломатов.  

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: «За счет уникальных документов из архива ООН, из архива Министерства иностранных дел, исторических артефактов фондов исторического музея мы, безусловно, представляем яркую, интересную и содержательную историю нашего членства, нашего участия и нашего присутствия в ООН. Нам очень приятно то, что по инициативе белорусской стороны на уровне ООН отмечается Международный день делегата».

Выставка найдёт своего зрителя и в виртуальном формате. Онлайн-экскурсии будут доступны на всех информационных платформах музея. 

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Уникальные исторические фотографии и другие артефакты из архива ООН – в Национальном историческом музее. Здесь открылась выставка, посвященная 75-летию...
 
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