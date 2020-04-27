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Приуроченная к 75-летию конференции по созданию ООН выставка открылась в Национальном историческом музее
Источник материала: ОНТ
Уникальные исторические фотографии и другие артефакты из архива ООН – в Национальном историческом музее. Здесь открылась выставка, посвященная 75-летию конференции в Сан-Франциско, где и был заложен фундамент международной организации ООН.
Тогда в заседании участвовали представители 50 государств-учредителей, среди которых и Беларусь. В экспозиции можно увидеть и коллекцию личных вещей наших дипломатов.
Выставка найдёт своего зрителя и в виртуальном формате. Онлайн-экскурсии будут доступны на всех информационных платформах музея.
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Приуроченная к 75-летию конференции по созданию ООН выставка открылась в Национальном историческом музее
Уникальные исторические фотографии и другие артефакты из архива ООН – в Национальном историческом музее. Здесь открылась выставка, посвященная 75-летию...
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