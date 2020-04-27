Шьем маску своими руками. Как сделать ее дома, даже если у вас «2» по трудам

Источник материала: Tut.by

Конечно, вы можете купить маску для защиты в аптеке, поискать на полках магазинов или заказать у белорусских брендов, но еще можно попробовать себя в роли Марьи-искусницы и сделать маску самостоятельно. Как это сделать, мы попросили рассказать ремесленницу Татьяну Щемелёву.

— Маску можно сшить разными способами, сегодня мы рассмотрим один из самых простых вариантов, который смогут повторить даже те, кто не очень дружил с выкройками на уроках труда. Если у вас есть швейная машинка — отлично, но если нет, то маску можно сшить и с помощью иголки с ниткой.





Нам понадобится: ткань (стопроцентный хлопок, лучше брать более плотную), 2 куска эластичной тесьмы (резинки примерно 15−20 см каждая, зависит от обхвата вашей головы), булавки, мел, ножницы, линейка, нитка, иголка или швейная машинка.





Вырезаем один большой прямоугольник 20 на 36 сантиметров и два маленьких — 5 на 12 сантиметров.





Большой прямоугольник складываем лицом внутрь (получится 20×18) и прокладываем фиксирующую строчку по длинной стороне.





Утюгом пропариваем шов. Проверьте, он должен быть на внутренней стороне ткани.





Выворачиваем деталь на лицевую сторону и утюжим.





Шов должен оказаться посередине детали.





Делаем три защипа, или складки. Разложите ткань так, чтобы необработанные края были по бокам, а шов снизу. Каждая складка должна быть глубиной около 2 сантиметров. Воспользуйтесь линейкой, чтобы отмерить точный размер, но сделайте поправку на свой размер.





Прикалываем защипы булавками. Общая высота маски должна получиться 9 сантиметров. Припариваем складки утюгом.





Берем первый кусок эластичной тесьмы (17 сантиметров), фиксируем по ширине складок вверху и внизу.





Придерживая руками, делаем строчку, пришивая и складки, и резинку.





То же самое проделываем и со второй стороны детали. Следите, чтобы складки под лапкой машинки не завернулись.





Далее, берем один маленький прямоугольник и прикладываем к лицевой стороне маски. Детали должны быть сложены «лицом к лицу». Сверху и снизу заворачиваем ткань, как на фото.





Прокладываем строчку по длине изделия, но следим, чтобы она была на 1−3 миллиметра дальше от нашей первой строчки на большом прямоугольнике.





Берем второй маленький прямоуголник и повторяем загиб с другой стороны. Фиксируем на машинке по длине изделия.





Потом переворачиваем маску и делаем строчку по стыку деталей с двух сторон изделия.





Маска готова! Берегите себя.