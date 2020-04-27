Оппозиция передала яйца министру образования Беларуси: “Ему их не хватает”

Как отметила Ольга Ковалькова, “твердость и ответственность” — это то, чего не хватает министру образования”.

“Сегодня мы передаем ему яйца, которых ему не хватает, чтобы принимать последовательные, быстрые и необходимые решения. Эту власть и таких министров нужно менять. Она не в состоянии учиться на своих ошибках: идеологические предшественники Карпенко водили детей на первомайские демонстрации в 1986 году после чернобыльского взрыва. Теперь, на пике COVID-19, они гонят детей в школы, а не организуют дистанционное обучение. Они не способны принять новые реалии. Их время прошло», — отметила сопредседатель БХД.





По ее словам, “Беларуси нужны срочные перемены: новый министр, новое правительство и новый президент”.











