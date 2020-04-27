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Оппозиция передала яйца министру образования Беларуси: “Ему их не хватает”

27.04.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

25 апреля сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова передала яйца в министерство образования Беларуси для главы ведомства Игоря Карпенко.



Об этом Телеграфу сообщили в пресс-службе БХД.

Как отметила Ольга Ковалькова, “твердость и ответственность” — это то, чего не хватает министру образования”.

“Сегодня мы передаем ему яйца, которых ему не хватает, чтобы принимать последовательные, быстрые и необходимые решения. Эту власть и таких министров нужно менять. Она не в состоянии учиться на своих ошибках: идеологические предшественники Карпенко водили детей на первомайские демонстрации в 1986 году после чернобыльского взрыва. Теперь, на пике COVID-19, они гонят детей в школы, а не организуют дистанционное обучение. Они не способны принять новые реалии. Их время прошло», — отметила сопредседатель БХД.

По ее словам, “Беларуси нужны срочные перемены: новый министр, новое правительство и новый президент”.



Ольга Ковалькова является одним из участников оппозиционных праймериз по выбору единого кандидата от оппозиции на президентские выборы 2020 года. Они проходят на сайте prezident21by.org и открыты для голосования для жителей Беларуси.
 
 
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25 апреля сопредседатель Белорусской христианской демократии Ольга Ковалькова передала яйца в министерство образования Беларуси для главы ведомства Игоря...
 
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