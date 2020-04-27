Почему все вокруг говорят про сериал «Зулейха открывает глаза»?

Источник материала: Tut.by

Как когда-то в Сети обсуждали скандальный «Дау» , теперь все вокруг говорят о сериале «Зулейха открывает глаза», который 13 апреля вышел на канале «Россия-1». После премьеры авторов сериала начали безбожно ругать, а Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль, уже и не знает, что ей делать с проклятиями и угрозами. О чем этот сериал, за что его хаят и стоит ли его смотреть? Попробуем разобраться.

Что за «Зулейха»? Уже вторую неделю подряд все только ее и обсуждают «Зулейха открывает глаза» — российский мини-сериал Егора Анашкина о России 30-х годов, в котором поднимаются болезненные темы сталинских репрессий, продразверстки и раскулачивания через историю татарской девушки. В нем снялся ворох популярных актеров — Евгений Морозов, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Сергей Маковецкий и другие. Главная роль досталась Чулпан Хаматовой — пожалуй, самой известной актрисе с татарскими корнями в российском кино. Забегая наперед, скажем, что этот сериал сильно выделяется среди российского мыла, и хотя бы поэтому его можно смотреть. При этом не исключено, что он вас шокирует.

Что, он правда такой популярный? Ага, и не только в Twitter, где его активно обсуждают недовольные. 21 апреля «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов в телеэфире. Первые пять серий стали самыми просматриваемыми среди выходящих в прайм-тайм сериалов текущего телесезона, то есть с сентября 2019 года по апрель 2020 года. А еще первый эпизод показал лучший старт среди всех сериалов на канале. При этом на «КиноПоиске» рейтинг «Зулейхи» — всего 5.7 из 10 по мнению более чем семи тысяч зрителей.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

О чем сериал? Я слышал(-а), он снят по скандальному роману И это правда. В его основу легла одноименная книга Гузель Яхиной о раскулачивании 1930-х годов. По сюжету у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют в Сибирь. Тридцать ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все они отстаивают у суровой природы (и государства) свое право на жизнь. Еще в 2015 году, как только вышла книга, у нее появилось много хейтеров. Яхину ругали за языковую бедность и плохо прописанных персонажей, за то, что она «поверхностно отнеслась к истории татарского народа» и « полила его грязью», а еще « очернила промахи советской власти». При этом за свой роман писательница получила премию «Большая книга» и другие награды. Сейчас, с выходом сериала, его снова разбирают по косточкам.

В чем обвиняют создателей сериала? Как в Татарстане критиковали одноименный роман, так теперь ругают и сериал, хотя сама Яхина признается , что ей экранизация очень понравилась. Создатели не ожидали, что их накроет волна хейта: недовольными остались как некоторые коммунисты, так и радикально настроенная часть татарского общества. Ну и все те, кто во время каратина больше обычного прикован к телевизору и хочет высказать свою гражданскую позицию, которая не рифмуется с позицией авторов сериала. «КиноПоиск» подробно разбирал , за что хаят сериальную новинку. Если тезисно, кроме знаменитой сцены секса в мечети и неоправданной жестокости создателей обвиняют в неправдоподобном изображении татарского народа и в неуважении к мусульманам в целом, в антисоветских взглядах и русофобии (иногда эти понятия отождествляют).

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, например, назвал сериал «плевком в лицо всему российскому народу» и потребовал запретить показ сериала.

А Чулпан Хаматовой за что досталось? Роль покорной татарки, которая в первой серии не скажет ни слова, а затем начнет подниматься с колен, в сериале сыграла Чулпан Хаматова. Видеть ее в образе Зулейхи хотела сама Яхина, о чем писательница не раз признавалась . Так и получилось. Но после выхода сериала в свет Чулпан пришлось особенно несладко: она начала получать личные угрозы и проклятия. Актриса такого не ожидала. — Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего. И даже в голову не могло прийти, что претензии будут иного рода. Для меня раскулачивание — это убийство, однозначно трагедия огромного числа людей. И вдруг я обнаруживаю, что многие думают по-другому. Чулпан говорит, что она категорически плохо относится к попыткам лакировки истории: ее незнание не дает возможности двигаться дальше.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза»

В сериале правда все так жестко? Еще как! Невиданная жестокость для телика. И очень натуралистичная. Просим прощения за спойлер, но в кадре не только кулак до смерти забьет свою корову, чтобы она не досталась коммунистам, но и будут умирать сотни людей, в том числе дети. Сотрудники ОГПУ в свою очередь показаны лютым зверьем и извергами, а раскулачивание — чуть ли не геноцидом. Ну, а что, это ведь жуткие преступления сталинского режима, которые как ни крути — не до конца осмыслены в массовой культуре, особенно в кино.

Что ненавистникам отвечают создатели «Зулейхи»? Конечно, авторам сериала сильно не повезло с датой его выхода. Тогда, когда многие зрители сидят в самоизоляции, пекут куличи и готовы видеть на экранах разве что ура-патриотическое кино к юбилею Великой победы, сразу после новостей им показывают неудобно-кровавый материал на болезненную тему, после которого сложно заснуть. Про патриотическое кино мы не шутим: так пишут в Twitter, «КиноПоиск» это задокументировал . Но нужно понимать, что ни текст, ни экранизация не позиционируются как документальный материал, создатели трубят об этом во всех интервью. После премьеры сериала Яхина объяснилась : — Я хотела, чтобы роман получился не учебником по истории, а художественным произведением. Мне кажется, и в фильме все это соблюдено. В «Движении вверх» ведь тоже были художественные прикрасы, но почему-то он снискал зрительскую любовь и звание одного из самых кассовых российских фильмов. Хотя вдовы баскетболистов, как мы помним, жаловались на искаженность сценария, только суд против создателей прокатного хита они все-таки проиграли . Но вернемся к «Зулейхе». Режиссер Егор Анашкин рассказал , что сериал к политике никакого отношения не имеет, он о людях. Но автор радуется, что история не оставила зрителей равнодушными, и с уважением относится к недовольным.

Кадр из сериала «Зулейха открывает глаза» Кстати, о постельной сцене в мечети. О том, откуда она взялась, поделилась продюсер картины Ирина Смирнова: — Сцена снята именно так не потому, что мы «другого места не нашли». Она показывает бесчеловечность и аморальность большевизма. У людей, которые якобы боролись за светлое будущее, не было понимания пристойности.

Так все-таки: нужно ли смотреть? Это спорный, хотя и красивый, поэтичный материал. По первой серии вы сразу поймете, готовы ли тратить на него еще семь часов. Ну, а если вы вообще ничего не знаете о татарской жизни и раскулачивании (параграф из школьного учебника не считается), можете смело нажимать на «плэй». Всего в сериале восемь серий, и все уже доступны в Сети.

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