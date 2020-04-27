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Когда хочется поверить в вечную любовь. 7 трогательных примеров
Источник материала: СТВ
Что такое любовь? Многие люди задаются этим вопросом в разные периоды своей жизни. Каждому хочется верить в чудеса и взаимность чувств. Скептики будут сомневаться и говорить: «Нет, друг, это не любовь, это химическая реакция в мозгу».
И всё-таки находятся примеры, когда странное поведение людей не назвать иначе, кроме как «любовью». Мы решили собрать несколько таких историй, чтобы сделать мир немного добрее.
«Сегодня у моих бабушки и дедушки 75 годовщина свадьбы»,
Фермер из Аргентины высадил семь тысяч деревьев в форме гитары. Мужчина сделал это в честь жены, которая очень любила гитары.
Супруги всё время вместе ходили смотреть футбол. После смерти мужа жена продолжает приходить на стадион.
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Фото: news.youth.cn
«Каждое утро мой отец раскладывает во дворе корм для птиц так, чтобы моя мама, проснувшись, увидела это»,
«Вот так выглядит настоящая любовь. Мама фотографирует, пока папа притворяется, что застрял в сушилке»,
«Моему прадедушке 93 года, но он всё ещё каждую неделю приглашает мою прабабушку на свидание».
Кстати, ранее мы рассказывали о муже, который весело встретил свою супругу в аэропорту.
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Что такое любовь? Многие люди задаются этим вопросом в разные периоды своей жизни. Каждому хочется верить в чудеса и взаимность чувств. Скептики будут сомневаться...
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