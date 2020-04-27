Белорусы - на втором месте среди получателей гражданства в Польше и Литве

Об этом свидетельствуют данные интерактивного сервиса, запущенного Евростатом.





Согласно данным, представленным Евростатом за 2018 год (более свежая информация пока недоступна), белорусы по получению гражданства Польши уступали лишь украинцам.





Среди представителей стран, наиболее активно претендующих на получение польских паспортов собыли 2797 граждан Украины, 1109 граждан Беларуси и 243 гражданина России.





В Литве больше всех получателей паспортов оказалось из России - 32 человека. А вот вторую позицию разделили граждане Беларуси и лица без гражданства. И тех и других оказалось по 24 человека.









Более ни в одной стране ЕС белорусы среди лидеров на получение гражданства не фигурировали, свидетельствуют данные сервиса Евростата.