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Рука школьницы в Боррисове застряла между бетонными плитами – ей помогли спасатели
Источник материала: ОНТ
Девочке в Борисове понадобилась помощь спасателей после того, как ее рука застряла между бетонными плитами,
«У ребенка – ампутация ногтевой фаланги и ушибы», – добавили в пресс-службе.
По данным спасателей, инцидент произошел накануне вечером. На пульт МЧС поступило сообщение, что на улице Ватутина в Борисове между бетонных плит застряла рука 12-летней девочки. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то установили, что школьница засунула левую руку в щель между двумя бетонными коробами, однако достать обратно ее не смогла.
Пострадавшую отвезли в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. Ребенка осмотрели, оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой.
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Девочке в Борисове понадобилась помощь спасателей после того, как ее рука застряла между бетонными плитами, сообщили в пресс-службе МЧС. «У ребенка – ампутация...
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