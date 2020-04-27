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Рука школьницы в Боррисове застряла между бетонными плитами – ей помогли спасатели

27.04.2020 12:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Рука школьницы в Боррисове застряла между бетонными плитами – ей помогли спасатели

Девочке в Борисове понадобилась помощь спасателей после того, как ее рука застряла между бетонными плитами, сообщили в пресс-службе МЧС.

«У ребенка – ампутация ногтевой фаланги и ушибы», – добавили в пресс-службе.

По данным спасателей, инцидент произошел накануне вечером. На пульт МЧС поступило сообщение, что на улице Ватутина в Борисове между бетонных плит застряла рука 12-летней девочки. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то установили, что школьница засунула левую руку в щель между двумя бетонными коробами, однако достать обратно ее не смогла.

Пострадавшую отвезли в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. Ребенка осмотрели, оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой.

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Девочке в Борисове понадобилась помощь спасателей после того, как ее рука застряла между бетонными плитами, сообщили в пресс-службе МЧС. «У ребенка – ампутация...
 
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