Рука школьницы в Боррисове застряла между бетонными плитами – ей помогли спасатели

Источник материала: ОНТ

Девочке в Борисове понадобилась помощь спасателей после того, как ее рука застряла между бетонными плитами, сообщили в пресс-службе МЧС.

«У ребенка – ампутация ногтевой фаланги и ушибы», – добавили в пресс-службе.

По данным спасателей, инцидент произошел накануне вечером. На пульт МЧС поступило сообщение, что на улице Ватутина в Борисове между бетонных плит застряла рука 12-летней девочки. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то установили, что школьница засунула левую руку в щель между двумя бетонными коробами, однако достать обратно ее не смогла.

Пострадавшую отвезли в больницу с ампутацией ногтевой фаланги и ушибами. Ребенка осмотрели, оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение домой.

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