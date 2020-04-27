Девушка организовала «ягодный бизнес». Всего 40 дней — и результат

Источник материала: Виртуальный Брест

Глянцевые, алые, ароматные ягоды клубники уже красуются на прилавке. Пинчанка Екатерина в «огуречном» бизнесе давно, а вот с ягодным стартовала в этом году.





Среди пучков зелёного лука ярким пятном краснобокий синоним лета… На первую клубнику люди смотрят одновременно с интересом и недоверием. Такие большие, аппетитные плоды. Уже привыкли к тепличным огурцам в апреле, но никак не к летним ягодам. В чём подвох? Наверняка отрава, одни нитраты.

— В Instagram пишу: «Рекомендовано детям». Мой ребёнок просто срывает с куста. Максимум, что делаем, так это соринку сдуваем. Кусты ягод были кроплены от болезней, потому что иначе умрут. Как и яблони, как и всё. Но клубника не нитратная. Удобряли натуральным навозом, — рассказывает собеседница.

Никаких хитростей, новых технологий, чудес химической промышленности. Клубнику выращивают в теплице, считай, дедовскими методами.

— Мы закупали саженцы в Беларуси. В стране есть ранняя клубника. Выращивают в больших масштабах. Мы, конечно, мизер — тысяча семьсот кустов. Клубника находится на стеллажах. Теплица отапливается твёрдым топливом. Капельный полив. Накрыта плёнкой. В феврале была высадка. Клубнике для созревания надо 40 дней. Первый раз собрали 6 кг.





Лоток клубники из солнечной Греции в магазине продают за 15 рублей. На нашу по 10 смотрят голодными глазами, говорят, что ценник кусается.

— Удовольствие от выращивания мы уже получили, ещё бы материальное, — со смехом отмечает Екатерина.

Прикупил у дороги. 7р за такую упаковку. Ох и вкусная, не успел оглянуться как половину вточил. pic.twitter.com/IHj4KqQHvK — Виртуальный Брест (@VirtualBrest) April 25, 2020

Екатерина бизнес перенесла и в онлайн. На странице в социальных сетях показывает процесс и результат. Подписчики лайкают фото краснобокой. И вспоминают, какое на запах и вкус лето …



