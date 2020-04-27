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Президенту показали дом дороже 60 тысяч долларов без коммуникаций. Он поручил проверить смету

27.04.2020 13:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Александру Лукашенко сегодня показали жилые одноквартирные дома в агрогородке Завойть Наровлянского района. Стоимость каждого из них превышает 150 тысяч рублей без инженерных коммуникаций (около 62 тысяч долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 27 апреля). Ценник вызвал вопросы у президента, он поручил проверить смету.


Фото с сайта президента

В воскресенье президент находился с рабочей поездкой в Наровлянском районе. Александру Лукашенко среди прочего показали два жилых одноквартирных дома в агрогородке Завойть, которые были построены по проекту Светлогорского домостроительного комбината.

Дома построены из железобетонных панелей с наружным утеплением. В каждом доме по три комнаты, общая его площадь составляет 83,4 кв. м. Стоимость такого жилья с отделкой, но без инженерных сетей превышает 153 тысячи рублей, сообщает пресс-служба президента.


Скрин из сюжета телеканала СТВ

Александр Лукашенко заявил, что цены на такие дома могли бы быть меньше. «Наверное, 120 тысяч, по моим ощущениям. Это еще терпимо. Не надо далеко заходить», — отметил он. По его мнению, помимо одноквартирных, надо строить и дома на несколько семей.

«Надо, чтобы специалисты посмотрели смету. И если где-то завышается стоимость по-бандитски, не надо с ними иметь дел. А так дом, конечно, хороший», — сказал президент.

 
 
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Александру Лукашенко сегодня показали жилые одноквартирные дома в агрогородке Завойть Наровлянского района. Стоимость каждого из них превышает 150 тысяч рублей...
 
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