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Карпенко: обсуждается вопрос смещения сроков вступительной кампании
27.04.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
«В том числе обсуждаем вопрос при необходимости возможного смещения сроков проведения вступительной кампании. Но, во всяком случае, пока будем наблюдать за той ситуацией, которая разворачивается», — сказал министр.
По его словам, в министерстве намерены собирать в аудиториях меньше людей. «Усилим санитарную обработку помещений. Запускаем электронную регистрацию. Это упростит ситуацию: не нужно будет несколько раз ходить при записи на ЦТ», — добавил Игорь Карпенко.
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