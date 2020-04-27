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Немецкая Klassen представила бронированный лимузин на базе Range Rover

27.04.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Среди сильных мира сего в качестве представительских автомобилей все чаще используются не традиционные седаны, а кроссоверы и внедорожники. Для тех, кому приглянулся внедорожник Range Rover, но его длина кажется недостаточной, немецкая кузовная фирма Klassen предлагает переделку машины в лимузин.


Эта компания уже знакома, например, по проекту бронированного и удлиненного Rolls-Royce Cullinan. В этот раз за основу для нового роскошного «броневика» в Klassen взяли Range Rover и в без того не бедном исполнении Autobiography. Благодаря специальной вставке длиной 1016 мм за центральными стойками кузова общая длина машины выросла до 6215 мм, колесная база при этом растянулась до 4136 мм.


Что касается салона, то от исходного Range Rover тут осталась только передняя часть, где находятся водитель и охранник, а пассажирский отсек фактически создан заново — тут два роскошных кресла для VIP-персон, но по желанию можно разместить еще два сиденья, расположенные против хода движения.


Вдобавок удлиненный Range Rover получает защищенный кузов, сертифицированный по стандарту VR8. В частности, он способен защитить обитателей от обстрела бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 мм, а под днищем и над крышей, не нанеся особого вреда, могут одновременно сработать две бундесверовские ручные гранаты DM51. Со спущенными шинами переделанный Range Rover может проехать до 80 км при скорости до 80 км/ч.


Начальная стоимость такого лимузина — 750 тысяч евро.

 
 
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Немецкая кузовная фирма Klassen предлагает переделку Range Rover в роскошный бронированный лимузин.
 
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