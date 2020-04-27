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Немецкая Klassen представила бронированный лимузин на базе Range Rover
Источник материала: Tut.by
Среди сильных мира сего в качестве представительских автомобилей все чаще используются не традиционные седаны, а кроссоверы и внедорожники. Для тех, кому приглянулся внедорожник Range Rover, но его длина кажется недостаточной, немецкая кузовная фирма Klassen предлагает переделку машины в лимузин.
Эта компания уже знакома, например, по проекту бронированного и удлиненного
Что касается салона, то от исходного Range Rover тут осталась только передняя часть, где находятся водитель и охранник, а пассажирский отсек фактически создан заново — тут два роскошных кресла для VIP-персон, но по желанию можно разместить еще два сиденья, расположенные против хода движения.
Вдобавок удлиненный Range Rover получает защищенный кузов, сертифицированный по стандарту VR8. В частности, он способен защитить обитателей от обстрела бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62 мм, а под днищем и над крышей, не нанеся особого вреда, могут одновременно сработать две бундесверовские ручные гранаты DM51. Со спущенными шинами переделанный Range Rover может проехать до 80 км при скорости до 80 км/ч.
Начальная стоимость такого лимузина — 750 тысяч евро.
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Немецкая кузовная фирма Klassen предлагает переделку Range Rover в роскошный бронированный лимузин.
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