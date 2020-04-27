Подумайте, прежде чем купить искусственные цветы

Источник материала: Пинский Вестник

Наступают поминальные дни. Радоница в нынешнем году приходится

на 28 апреля. Многие заранее готовятся к ней, покупают искусственные цветы или венки, чтобы благоустроить место захоронения.



«Из-за одного букетика особого вреда не будет. Зато они долговечные, да и выглядят намного эстетичнее» - так размышляют люди, приобретающие искусственные цветы, которые, как правило, остаются на могилах усопших близких до следующего поминального дня.





Минприроды вместе с экологическими общественными объединениями призывает людей проявить экосознание и не нести на кладбища пластиковые цветы. Альтернативой им должны стать живые цветы в горшках, многолетники, высаженные в грунт, карликовые кустарники, газонная трава, свечи, ленты из ткани. В день посещения могил можно принести с собой цветы с домашней клумбы, скромный букет из полевых цветов или купить недорогие гвоздики, хризантемы.







В чём опасность цветов

из пластмассы?



Во-первых, лепестки ярких цветов состоят из синтетических тканей, например полиэстера, латекса, органзы. Чаще всего они обрабатываются различными химическими составами для придания пластичности и стойкости. Для окрашивания используются анилиновые краски, представляющие собой достаточно токсичные соединения, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье, вызывая головокружение, головную боль, слабость. Стебли, бутоны и иные декоративные элементы искусственных цветов в большинстве случаев изготавливаются из пластика, чаще всего ПВХ, который также довольно токсичен. Сердцевины цветов и мелкие украшения - из пенопласта.



Во-вторых, энергетика такого поминания будет равна нулю, поскольку для усопшего важны искренняя молитва об упокоении души, добрые дела в память об ушедшем человеке, а не роскошное убранство могилы.



При утилизации (попросту сжигании) клубы ядовитого дыма будут подниматься в небо, попадая в воздух, которым мы дышим. Возникает парадоксальная ситуация - для того, чтобы почтить память мертвых, мы подрываем экологию.



Наши далекие предки говорили: «Живи в ладу с окружающими, не причиняй вреда природе - и будет тебе легче в другом мире».



Подготовила

Елена

ДОБРОВОЛЬСКАЯ