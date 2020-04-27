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Откуда пришли - туда и вернулись: вместо Чижа рулить "Динамо" будут силовики

27.04.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Практически год минское «Динамо» находилось в неопределенности.

В мае 2019-го после 20-летнего и, как оказалось, незаконного владения клуб через суд забрали у Юрия Чижа и передали контрольный пакет акций Мингорисполкому.

Однако городские власти не горели желанием брать на баланс еще одну футбольную команду в довесок к «Минску», пускай тот и не тянул так много денег. Тем более легитимность участия клубов, за которыми стоит общий хозяин, в одном турнире вызывала большие вопросы. 

Оттого в белфутболе то и дело всплывали слухи о новом собственнике «Динамо». Сразу говорили о российском миллиардере Михаиле Гуцериеве и белорусском IT-бизнесмене Викторе Прокопене, но с обоими договориться не удалось.


Позже в футбольных кругах начали ходить слухи о трех возможных вариантах будущего «Динамо», все они вели к госструктурам. 

Первый - переход на баланс Министерства спорта и туризма. Такой ход вряд ли кого удивил бы, ведь по разным сведениям глава ведомства Сергей Ковальчук принимал участие в управлении клубом и его довольно часто можно было увидеть на домашних матчах. 

Однако в феврале пресс-секретарь ведомства Владимир Нестерович заявил, Минспорта не намерено получать акции «Динамо», но готово консультировать клуб и оказывать ему помощь.

Вторым вариантом для «Динамо» было остаться под Мингорисполкомом. Но в таком случае или «Динамо», или «Минску» пришлось бы принудительно покинуть высшую лигу. Поэтому зазвучали разговоры про объединение клубов под динамовским лого.

Однако до слияния дело не дошло. Да и старт «Динамо» и «Минска» в высшей лиге усиливал в кулуарах разговоры о том, что «бело-голубые» вот-вот должны обзавестись новым владельцем. 

На эти мысли наталкивало и разное финансовое состояние команд. Если у «Минска» сегодня имеются задержки по зарплатам, то на динамовский счет раз в несколько месяцев приходила сумма для безбедного существования до следующего транша. Да и создание женской команды с лучшими зарплатами в чемпионате свидетельствовало, что у клуба нет трудностей с финансами.

В среду во время презентации нового главного тренера минского «Динамо» Леонида Кучука было объявлено, что и вопрос с новым собственником решен. Весьма неожиданно клуб возвращается к своим истокам – под крыло физкультурно-спортивного общества «Динамо», которому принадлежал до начала 90-х, пока его не подобрал бизнесмен Евгений Хвастович. Пока заявлено о том, что начат процесс передачи акций.

«Сообщаю, что вопрос с основным владельцем акций решен, и неслучайно здесь присутствует Игорь Николаевич Оберемко [руководитель БФСО «Динамо» – Tribuna.com]: оперативным управлением будет заниматься БФСО «Динамо». Процесс запущен, на это потребуется определенное время, но в части функционирования клуба я уверен: то стабильное положение, которое сейчас есть в минском «Динамо», станет более крепким, и нас ждут только положительные моменты», – рассказал на презентации Кучука начальник главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Михаил Прокопенко.

Тогда же руководство клуба подтвердило, что в денежном плане все в порядке.

«Мы выровняли то финансовое положение, которое было у нас в прошлом году. Сейчас мы создали те условия, которые позволяют футболистам достигать высокого результата вне зависимости от околофутбольных моментов, связанных с финансированием», – уверен гендир «Динамо» Андрей Толмач.

Что ожидает клуб в ближайшем будущем? После завершения передачи контрольного пакета от горисполкома БФСО новый владелец соберет всех акционеров, создаст наблюдательный совет и выберет председателя клуба.

«Уверен, что это будет очень достойный человек», – заявил на презентации Оберемко.

Чем вообще занимается БФСО «Динамо»

Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» организовали практически век тому назад – в 1923 году. Инициатором создания был председатель ВЧК Феликс Дзержинский. Основной задачей общества было развивать физкультурное движение среди сотрудников правоохранительных органов. 

В разные периоды «Динамо» возглавляли Лаврентий Цанава (1949-1951; замминистра ГБ СССР (1951-1952) и друг Берии), Юрий Захаренко (1995; министр МВД Беларуси (1994-1995), пропал в 1999-м), Юрий Сиваков (2001-2004; министр МВД Беларуси (1999-2000), министр спорта (2003-2005)), Юрий Бородич (2004-2013; руководитель Службы безопасности Лукашенко (1995-1998), глава ФХРБ (1997-2001), председатель наблюдательного совета хоккейного «Динамо» (2010-2013)).

Сегодня БФСО объединяет сотрудников десяти силовых ведомств, включая МВД, КГБ и МЧС. При этом, по словам Оберемко, в общество может вступить любой желающий. Цена удовольствия – членский взнос шесть рублей в год.

На балансе БФСО «Динамо» находится 11 СДЮШОР по всей стране, в которых занимаются 5400 детей и работают 245 тренеров. Наиболее популярные виды – хоккей, футбол, единоборства, художественная гимнастика и легкая атлетика. 

Также у БФСО десять спорткомплексов, четыре гостиницы и промышленное предприятие в Пинске. Наиболее известными объектами являются учебно-тренировочная база в Раубичах и спорткомплекс на столичной улице Даумана, который передумали сносить под медиацентр для госканалов и проведут там реконструкцию. 

Напомним, что спорткомплекс пострадал после взрыва во время салюта 3 июля 2019 года. Там было выбито 51 оконное стекло, а ремонт здания оценили в 25 тысяч долларов.

Футбольный клуб будет не единственной взрослой командой из игровых видов спорта на балансе БФСО. Также ему подчиняется минифутбольное «УВД-Динамо» из Гродно

Регулярный чемпионат «УВД-Динамо» завершило на десятом месте из 12, не пробившись в плей-офф. И это не первый проект БФСО с игровиками в новейшей истории.

Еще недавно БФСО «Динамо» владело гандбольным клубом

Гандбольное «Динамо» создали в 2008 году, когда делами в спортобществе заправлял Бородич. Минчане с ходу выиграли чемпионат Беларуси и Балтийскую лигу. В 2010-м добралось до группы Лиги чемпионов, за что Европейская федерация гандбола признала клуб самым прогрессирующим проектом на континенте. 

Гандболисты даже собрали полную «Минск-Арену» на матче с «Барселоной». Самым успешным сезоном стал-2012/13, когда команда в пятый раз подряд стала лучшей в Беларуси и дошла до 1/8 финала ЛЧ.

В те годы за «Динамо» выступали такие известные игроки как россиянин Павел Атьман, сербы Димитрие Пеянович и Ратко Николич, черногорец Раде Миятович. Из белорусов на уровне были Иван Бровко, Денис Рутенко, Дмитрий Никуленков, Максим Бабичев. 

Нетрудно догадаться, что в «Динамо» вкладывали солидные по гандбольным меркам деньги. Игрокам призовые платили от души – до 8 тысяч евро за победу в матче чемпионата на всю команду и до 25 тысяч евро за победу в матче ЛЧ. 90 тысяч давали на всех за победу в чемпионате и 100 тысяч за выход в плей-офф ЛЧ, а спортивный директор уже в первый год работы получал 4,5 тысячи долларов в месяц. 

При этом, по словам Бородича, в 2012 году на «Динамо» бюджетных средств не выделялось.

Однако весной 2013-го ситуация кардинально изменилась. От клуба одновременно отвернулись БФСО и городские власти. В сезоне-2013/14 команде даже пришлось менять имя на «Нефтехимик» в связи с новыми учредителями, среди которых был концерн «Белнефтехим». 

Но и главный спонсор особо не собирался вкладываться в гандбол – весной 2014 года клуб прекратил существование.

Отобрало название у брестского «Динамо», когда им рулил Базанов

Начало «десятых» любители футбола в Бресте вспоминают с содроганием. Клуб влачил жалкое существование, а фанаты сбрасывались на игровую форму футболистам. Не хватало денег даже за использование бренда «Динамо». 

В июне 2010 года Бородич написал письмо тогдашнему председателю брестчан Владимиру Базанову с требованием заключить договор на имя команды. Стороны остановились на сумме в 2 миллиона рублей ежемесячно (около 660 долларов). В 2011 году стоимость использования названия подняли до 3 миллионов.

Требуемая сумма на 2012-й ошарашила Базанова – БФСО хотело уже 20 миллионов каждый месяц (около 2400 долларов).

«Нас просто поставили перед фактом. Понимаете, в любом деле должна быть разумность. Мы также продвигаем бренд «Динамо». Сомневаюсь, будто клуб может повлиять на решение БФСО. Они владеют правами на бренд «Динамо». Да и куда обращаться? Только если к президенту», – разводил руками Базанов.

Клубу не осталось ничего другого, как начать поиск другого названия. На официальном сайте организовали голосование, после которого остановились на варианте «Брест». Правда, этот вариант не прижился – после окончания сезона-2012 клубу вернули историческое имя.

Есть свое производство в Пинске

БФСО старается заработать не только продажей названия, но и производством. Еще в 1971 году организация обзавелась предприятием в Пинске по выпуску спортивного трикотажа. Сегодня оно называется белорусско-австрийское совместное предприятие «Динамо Програм Текстиль» в форме общества с ограниченной ответственностью. До австрийцев БФСО работало с итальянскими инвесторами.

Кажется, в последние годы у предприятия дела не идут. В начале 2019-го «Динамо Програм Текстиль» не первый раз выставило на продажу производственные помещения общей площадью 11870 «квадратов». 

Также фирма хотела реализовать 21 кругловязальную, плосковязальную и стригальную машину итальянского производства. Стартовую цену предприятие установило на уровне 1,8 миллиона рублей.


Уголовка за продажу производства в Бресте

Также БФСО имело производственные мощности в центре Бреста, где швеи трудились в бывшем здании тюрьмы. Вот только условия для работы у них были далеко не лучшие. В декабре 2016-го «Вечерний Брест» посетил ООО «Динамо Програм Брест» после письма в редакцию от работников предприятия. 

Итоги визита оставили удручающее впечатление. Швеям приходилось работать при температуре +9 градусов за среднюю зарплату около 300 рублей (примерно 150 долларов). Плюс само предприятие не погасило кредит на сумму порядка 200 тысяч рублей.

Летом 2019-го наблюдательный совет БФСО решил отказаться от «Динамо Програм Брест» и выставил на продажу половину уставного фонда дочерней компании, в которую входили здания площадью 10 тысяч «квадратов».

Покупатель за 50 процентов акций выложил 70 тысяч долларов. Получается, что новому владельцу покупка «метров» в центре города обошлась в 7 долларов за «квадрат», и это без учета стоимости самого предприятия и оборудования.

МВД инициировало проверку, после которой сделало вывод: из-за халатности должностных лиц спортобщество потеряло имущества на сумму минимум 3,8 миллионов долларов. По данному факту Генпрокуратора в марте 2020-го возбудила уголовное дело по статье 428 УК РБ («Служебная халатность»).

У КГК также были вопросы

В начале 2019-го Комитет госконтроля Могилевской области рассмотрел результаты проверок в могилевском и бобруйском БФСО «Динамо». Проверяющие остались не совсем довольны. «Контролерами выявлены нарушения и недостатки в организации финансово-хозяйственной деятельности, а также неэффективное использование земельных участков и объектов недвижимости», – писало БелТА.

Правда, ущерб оказался далеко не таким, как в Бресте. По результатам проверок в бюджет вернули 2,3 тысячи рублей и поставили на учет имущество стоимостью 2,1 тысячи рублей. 21 работника БФСО привлекли к административной ответственности, 11 – к дисциплинарной.

Кто наводит порядок в БФСО

Вторую половину 2019 года БФСО прожило без руководителя. В то время в организации прошли сокращения на всех уровнях – от руководящего состава до тренерского. Нового босса «Динамо» получило только в январе 2020-го. 

На заседании пленума совета БФСО «Динамо» глава МВД Юрий Караев и министр спорта Сергей Ковальчук проголосовали за кандидатуру начальника Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Игоря Оберемко. 

51-летний полковник милиции завершил процесс реформирования общества, о чем сообщил на презентации Кучука.

«У нас амбициозные планы на будущее. И, конечно, мы в состоянии контролировать те невидимые нити, которые позволят обеспечить деятельность клуба и создать необходимые финансовые и материальные условия. Для этого в обществе есть все необходимые условия и штат», – уверен Оберемко.

Отметим, что полковник играет в хоккейном чемпионате Минска среди любительских команд – действует на позиции защитника в команде «Динамо-На-Страже». После 22 матчей та идет на четвертом месте из 12 во втором по силе дивизионе города. Оберемко провел 18 поединков, в которых набрал 4 (0+4) очка и заработал 8 минут штрафа.


В 2020-м БФСО выделили из бюджета $ 3,7 млн

24 декабря 2019 года был опубликован закон «О республиканском бюджете на 2020 год». В нем можно найти отдельную графу, посвященную БФСО «Динамо». Всего государство в текущем году намерено выделить организации 7 820 968 рублей – более 3,7 миллионов долларов по курсу Нацбанка на момент публикации закона.

Отметим, что в прошлом году бюджет футбольного «Динамо» составил порядка 4,5 миллионов долларов. Клуб в 2019-м полностью освоил всю сумму.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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