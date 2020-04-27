|
В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. В школе дети дразнили девочку из-за лишнего веса. Кто мог предположить, что много лет спустя она будет блистать на сцене?
Как
Хотя Дайан было обидно, и она осознавала, что ест много вредной пищи, менять свой образ жизни девочке не хотелось. Единственное, что серьёзно тревожило Фрик – отсутствие друзей. Мстить она не хотела, поэтому худеть из желания заставить всех пожалеть о своих словах австралийка не стала.
Позже Дайан
И вот однажды австралийка обратила внимание на конкурс бикини. Девушке так захотелось в нём поучаствовать, что она решила полностью изменить свой образ жизни. Фрик перестала есть вредную пищу и начала активно заниматься спортом. Вскоре Дайа похудела на 8 кг.
Видя новую себя в зеркале, девушка набралась уверенности, чтобы поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу в 2019 году. Фрик выиграла, а затем и вовсе была признана абсолютной чемпионкой по бикини.
Девушка не могла в это поверить, ведь она всегда смущалась своей фигуры и старалась скрывать её одеждой. Также Дайан заметила, что стала намного смелее, ведь не каждый сможет выйти на сцену и слушать, как его оценивают судьи состязания.
«Я не могла поверить в это, и я была так горда тем, как далеко я продвинулась физически и морально. Это была большая победа», – сказала Фрик.
Сейчас 36-летняя австралийка довольна своей внешностью. По словам Дайан, многие люди говорят, что ей не дашь больше 20. Сама девушка утверждает, что в 36 лет выглядит и чувствует себя лучше, чем в 20 лет.
Теперь Фрик с сочувствием относится к детям, которых дразнят в школе. Однако она считает, что иногда нужно быть полностью раздавленной, чтобы суметь стать лучше.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая пошла в спортзал, потому что была слишком хрупкой и страдала паническим расстройством.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Новости Австралии. В школе дети дразнили девочку из-за лишнего веса. Кто мог предположить, что много лет спустя она будет блистать на сцене? Как сообщает News.com.au, в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)