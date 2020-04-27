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В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти

27.04.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. В школе дети дразнили девочку из-за лишнего веса. Кто мог предположить, что много лет спустя она будет блистать на сцене? 

Как сообщает News.com.au, в школе одноклассники смеялись над Дайан Фрик, которая живёт в Мельбурне. Они говорили, что у девочки некрасивые вьющиеся волосы, избыточный вес и называли её «поросёнком». 

В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: Caters News Agency 

Хотя Дайан было обидно, и она осознавала, что ест много вредной пищи, менять свой образ жизни девочке не хотелось. Единственное, что серьёзно тревожило Фрик – отсутствие друзей. Мстить она не хотела, поэтому худеть из желания заставить всех пожалеть о своих словах австралийка не стала. 

Позже Дайан устроилась на высокооплачиваемую работу, жила в отличном доме, водила дорогую машину и встречалась с молодым человеком. Проблемы детства отошли на второй план, но девушка продолжала неправильно питаться и чувствовала неприязнь, глядя на себя в зеркало. 

В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: instagram.com/dfrick8 

И вот однажды австралийка обратила внимание на конкурс бикини. Девушке так захотелось в нём поучаствовать, что она решила полностью изменить свой образ жизни. Фрик перестала есть вредную пищу и начала активно заниматься спортом. Вскоре Дайа похудела на 8 кг. 

Видя новую себя в зеркале, девушка набралась уверенности, чтобы поучаствовать в соревнованиях по бодибилдингу в 2019 году. Фрик выиграла, а затем и вовсе была признана абсолютной чемпионкой по бикини. 

В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: instagram.com/dfrick8 

Девушка не могла в это поверить, ведь она всегда смущалась своей фигуры и старалась скрывать её одеждой. Также Дайан заметила, что стала намного смелее, ведь не каждый сможет выйти на сцену и слушать, как его оценивают судьи состязания. 

«Я не могла поверить в это, и я была так горда тем, как далеко я продвинулась физически и морально. Это была большая победа», – сказала Фрик. 

В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: instagram.com/dfrick8 

Сейчас 36-летняя австралийка довольна своей внешностью. По словам Дайан, многие люди говорят, что ей не дашь больше 20. Сама девушка утверждает, что в 36 лет выглядит и чувствует себя лучше, чем в 20 лет. 

Теперь Фрик с сочувствием относится к детям, которых дразнят в школе. Однако она считает, что иногда нужно быть полностью раздавленной, чтобы суметь стать лучше. 

В школе её дразнили за полноту. А теперь она выросла, и бывшие одноклассники кусают локти от зависти
Фото: instagram.com/dfrick8 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая пошла в спортзал, потому что была слишком хрупкой и страдала паническим расстройством.

Несколько лет спустя её прозвали «Мускулистой Барби» (здесь подробности). 

Люди в материале: Дайан Фрик, Diane Frick

 
 
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Новости Австралии. В школе дети дразнили девочку из-за лишнего веса. Кто мог предположить, что много лет спустя она будет блистать на сцене?  Как сообщает News.com.au, в...
 
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