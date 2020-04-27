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Минобразования: «Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся»

27.04.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:
Что касается аттестации: есть текущая аттестация, то бишь, зачёты, экзамены, есть итоговая аттестация. На сегодняшний день мы чётко видим те нормы, которые есть в кодексе, и чётко видим те технологии, которые используются. Во-первых, аттестация, для того чтобы мы говорили о качестве образования, она, это определено и в кодесе, должна проводиться с личным участием обучающегося. Что такое личное участие? Давайте посмотрим на этот аспект. Личное участие, можно было бы, погорячившись, заявить, что это участие и в удалённом формате, когда личность видна, когда на камеру изображается лицо студента, когда можно, например, с помощью каких-то средств биометрии определить, что это он. Но с нашей точки зрения, этого недостаточно. Личное участие – это демонстрация личных знаний. На сегодняшний день мы не видим ни технологической возможности, ни, собственно говоря, гарантий того, что будет обеспечено качество образовательного процесса, если мы проведём её по-иному.

Аттестацию мы планируем при непосредственном взаимодействии преподавателя либо комиссии с обучающимся. Но в обязательном порядке, это системное решение уже принято, реализуется, мы будем фактически устранять возможность для массовых скоплений людей, устранять возможность для того, чтобы были в больших количествах контакты. Это всё возможно. С точки зрения и проведения экзаменов – можно выстраивать графики, когда студенты не все приходят к одному времени, а приходят по определённому, заранее составленному расписанию, использование преимущественно больших аудиторий и так далее.

Поверьте, эти решения мы уже сегодня, начали предварительные решения обсуждать с учреждениями образования. И видим здесь очень такое системное понимание. Потому что говорить об удалённой аттестации, наверное, можно будет в каком-то будущем.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дети не пошли в школу, не ходят. Как аттестовывать будем?

Сергей Касперович:
Ну, опять же, полагаю, что здесь других  решений, наверное, на сегодняшний день быть не может. Если дети не ходят на занятия, этим самым предотвращая и для себя, и для своих близких возможность контактировать, например, с людьми, которые, допустим, имеют заболевания, даже в скрытой форме, но на аттестацию, всё-таки, они должны прийти. А наша задача, с учётом рекомендаций министерства здравоохранения  – обеспечить максимально безопасные условия, обеспечить условия, когда нет этих массовых скоплений. И здесь, опять же, решения видятся.   

Также эксперты обсудили: 

– будут ли смещать сроки ЦТ и вступительной кампании, в целом     

– можно ли провести распределение дистанционно

– нужно ли меньше платить, если образование дистанционное

– возможна ли аттестация по результатам трёх четвертей

– как выставлять оценки тем, кто учится дистанционно

– доплатят ли учителям, которые работают и с учениками в классе, и с теми, кто учится дистанционно

Смотрите 29 апреля в 20.30 на СТВ.

Люди в материале: Сергей Касперович

 
 
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Что может измениться в образовательном процессе в Беларуси в 2020 году, обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
 
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