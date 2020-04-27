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Минздрав рекомендовал отказаться от массовых посещений кладбищ на Радуницу

27.04.2020 17:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав рекомендовал отказаться от массовых посещений кладбищ на Радуницу

Завтра у православных верующих Радуница. Традиционно в этот день вспоминают усопших и отправляются к местам захоронений. Но в связи со сложившейся обстановкой в этом году Минздрав рекомендовал отказаться от массовых посещений кладбищ.

А вместо этого, чтобы снизить риск распространения инфекции, лучше выбрать другие дни для уборки могил. В то же время принимаются и дополнительные меры безопасности. Так, по маршрутам к местам захоронений направят больше транспорта, чтобы избежать скопления пассажиров. Также на больших выходных советуют лучше отказаться от поездок по гостям и родственникам, особенно пожилым, ведь они входят в группу риска. 

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Завтра у православных верующих Радуница. Традиционно в этот день вспоминают усопших и отправляются к местам захоронений. Но в связи со сложившейся обстановкой в...
 
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