Минздрав рекомендовал отказаться от массовых посещений кладбищ на Радуницу

Источник материала: ОНТ

Завтра у православных верующих Радуница. Традиционно в этот день вспоминают усопших и отправляются к местам захоронений. Но в связи со сложившейся обстановкой в этом году Минздрав рекомендовал отказаться от массовых посещений кладбищ.

А вместо этого, чтобы снизить риск распространения инфекции, лучше выбрать другие дни для уборки могил. В то же время принимаются и дополнительные меры безопасности. Так, по маршрутам к местам захоронений направят больше транспорта, чтобы избежать скопления пассажиров. Также на больших выходных советуют лучше отказаться от поездок по гостям и родственникам, особенно пожилым, ведь они входят в группу риска.

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