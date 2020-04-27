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Роналдиньо о тюрьме: Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию

27.04.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал об аресте в Парагвае.

40-летний бразилец был задержан в марте по подозрению в подделке документов. Более 30 дней он провел в тюрьме, после чего его перевели под домашний арест.

«То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться.

С первого же дня мы сообщаем и предоставляем все данные, которые требуют власти.

Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию.

Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом», – сказал Роналдиньо.
 
 
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Экс-форвард «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал об аресте в Парагвае.
 
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