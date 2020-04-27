Роналдиньо о тюрьме: Даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию

40-летний бразилец был задержан в марте по подозрению в подделке документов. Более 30 дней он провел в тюрьме, после чего его перевели под домашний арест.





«То, что документы оказались фальшивыми, для нас стало полным сюрпризом. С самого начала мы хотели сотрудничать с властями, чтобы во всем разобраться.





С первого же дня мы сообщаем и предоставляем все данные, которые требуют власти.





Когда нас отправили в камеру, это был серьезный удар. Я даже представить не мог, что попаду в такую ситуацию.





Всю свою жизнь я стремился добиться максимальных профессиональных высот и дарить людям счастье своим футболом», – сказал Роналдиньо.