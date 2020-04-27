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Завершился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

27.04.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Завершился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк» обыграл «Белшину» и единолично стал лидером турнира.

Футболисты «Слуцка» дома оказались сильнее со счётом 3:2. У победителей снова отличился нападающий Артём Сердюк – у него уже три забитых мяча в чемпионате. У гостей один из голов провел Леонид Ковель – этот мяч и для него третий в турнире. «Ислочь» оказалась сильнее «Витебска» со счетом 2:0. «Торпедо-БелАЗ» не смог превзойти брестский «Рух» – 0:0. Седьмой тур стартует в пятницу – сыграют «Энергетик-БГУ» и «Рух».

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Теги: Витебск
 
 
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В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк» обыграл «Белшину» и единолично стал лидером турнира. Футболисты «Слуцка» дома оказались сильнее со счётом 3:2....
 
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