Завершился шестой тур чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу «Слуцк» обыграл «Белшину» и единолично стал лидером турнира.

Футболисты «Слуцка» дома оказались сильнее со счётом 3:2. У победителей снова отличился нападающий Артём Сердюк – у него уже три забитых мяча в чемпионате. У гостей один из голов провел Леонид Ковель – этот мяч и для него третий в турнире. «Ислочь» оказалась сильнее «Витебска» со счетом 2:0. «Торпедо-БелАЗ» не смог превзойти брестский «Рух» – 0:0. Седьмой тур стартует в пятницу – сыграют «Энергетик-БГУ» и «Рух».

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