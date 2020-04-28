28 апреля - Радуница. Печаль моя будто роса…

Источник материала: Ивьевский край

В эти дни наши мысли, слова и молитвы посвящаются тем, кого нет рядом с нами. Трудно осознать, невозможно принять, а бывает, и понять уход близкого человека из жизни. Трудные дни и ночи, тяжелые недели и месяцы, когда и твоя жизнь замирает, когда душевные муки и переживания занимают все твое пространство. А затем память начинает говорить… Эти слова светлые, добрые, наполненные необычайной любовью, трепетом и теплом.

"Печаль моя будто роса, легкая птаха светла и прозрачна белой рубахой отца…"

Во второй вторник недели после Пасхи православные верующие празднуют Радуницу. С Божественной Литургии они идут на кладбище и говорят торжествующее "Христос Воскресе!" своим усопшим родным и бликим. Само название праздника предполагает радость, и даже светло-печальные заупокойные службы на Радуницу не служатся.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже с третьего века: "Для чего отцы наши, оставив молитвенные дома в городах, установили сегодня собираться нам вне города и на этом именно месте? Потому, что Иисус Христос сошел к мертвым; потому и собираемся мы…"

На Руси еще и до принятия христианства существовали традиции "весенних поминок". Церковь какое-то время боролась с языческими погребальными обрядами и с самим культом предков. В итоге христианство придало новый смысл этим старым традициям.

Православная церковь всегда верила, что между живыми и мертвыми есть очень тесная связь, и что добрые дела оказывают благотворное влияние не только на ныне живущих, но и на уже упокоившихся людей. По нашим молитвам, как об этом свидетельствуют многочисленные примеры из жития святых, загробная участь умерших действительно может меняться. Более того, чем чище становимся мы сами, тем большее улучшение своего состояния могут получить и те, о ком мы молимся. Наша чистота и наше добро как бы передается другим.

Разрешено поминать умерших едой, но видится в этом совсем иной, отличный от языческой тризны смысл. Еда - это всего лишь форма милостыни, которую мы творим ради умершего. И здесь очень важно, как мы ее творим. Милостыня, в первую очередь, должна нас самих делать добрее, милосерднее, сострадательнее.

Православная церковь призывает постоянно молиться об умершем и делать добрые дела в его память - искренне, непринужденно, бескорыстно. Но только так, и никак иначе можно помочь нашим родным, которые переступили чертог вечности, - любовью, молитвой, добром.

Подготовила

И. МИХАЙЛОВА.