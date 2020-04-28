Что делать, если есть прыщи на спине

Источник материала: Tut.by

Когда прыщи выскакивают на лице, это еще хоть как-то привычно. А вот когда высыпания появляются на спине или даже на других частях тела, то за ними — и многие вопросы. Что это значит, и главное — что делать? На этот « Простой вопрос » отвечает специалист санатория «Сосновый бор» Екатерина Карпилович.

Екатерина Карпилович Врач-дерматолог , косметолог 1-й категории , косметолог 1-й категории

Когда прыщи становятся проблемой?

Высыпания при акне делятся на три степени: легкую, среднюю и тяжелую. Если у вас легкая степень, ситуация разрешится сама по себе. Вот как понять, что это тот самый случай:

— Скорее всего, у вас будут комедоны и несколько воспалительных элементов. Максимум — до 10 воспалительных элементов, которые могут быть как на лице, так и на верхней части туловища, — объясняет врач. — Если у вас такое случается регулярно, то бежать к врачу не нужно. Достаточно посетить косметика в салоне, сделать пару процедур по уходу и наладить свое питание.

Беспокоиться нужно тогда, когда вы видите и воспалительные, и невоспалительные (комедоны) элементы одновременно, и при этом воспалительных по всему телу больше 20. Понять, что они воспалительные, просто: находятся выше уровня кожи, могут быть с элементом покраснения, плотными, достаточно болезненными. А еще — в виде папул и пустул.

— В этом случае уже стоит обратиться к специалисту, чтобы понять, в чем причина такого состояния, — подчеркивает Екатерина.



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Дерматолог отмечает, что акне — это общий вопрос. Нельзя поделить его на «прыщи на лице» и «прыщи на теле»:

— Мы говорим о вульгарном акне, или acne vulgaris. В этом случае высыпания связаны с сальными железами и волосяным фолликулом — они работают вместе, как маленький «заводик». Высыпания появляются как раз в местах, где у нас есть эти «заводики».

Екатерина отмечает, что единственные части тела, где вообще нет ни тех, ни других, — это ладони и ступни. Так что, если у вас прыщи не только на лице, но и на спине — корень проблемы один и тот же.

Прыщи могут быть показателем какого-то серьезного заболевания?

Пожалуй, сказать так будет не совсем верно. Но это не значит, что с прыщами бороться не стоит. Они могут сигнализировать о каком-то нарушении в работе организма. Да и само по себе акне — это самостоятельное заболевание.

Правда, лечение предстоит не самое легкое: как минимум, придется сходить к нескольким врачам. А еще дерматолог честно признается, что акне — не самая благодарная болезнь для пациента и доктора:

— Она имеет цикличность (прямая связь с менструальным циклом, если мы говорим о женщинах). Вроде бы мы уже дошли до какого-то клинического результата, проходит время — и прыщи снова возвращаются… Для поддержания результата должен быть постоянный тщательный уход за собой, за своим образом жизни.

Ясно. И все же: что делать?

— Прийти к дерматологу. При наличии клинических проявлений (пустул с гнойным содержимым) рекомендовано взять посев на флору и чувствительность к антибиотикам, — говорит специалист. — Таким образом пациенту назначается антибактериальная терапия согласно результатам посева.

С кожными проявлениями это может помочь справиться. Дальше нужно установить, почему все-таки это акне вообще появилось:

— Основная причина — повышенный уровень стероидных гормонов в организме человека — андрогенов. Самый мощный из них — тестостерон. Часто высыпания — это результат повышения уровня этого «мужского» гормона во время полового созревания, — объясняет Екатерина. — Он может быть высоким и у девушек. Тех, у кого грубоватый голос и повышенное оволосение, мы отправляем к гинекологам на дообследование.



Фото: pixabay.com

В случае, если опасения дерматолога подтверждаются, то гинекологи подбирают курс гормональных контрацептивов для девушки.

— Как правило, это уже делает ситуацию гораздо лучше. Но не у всех, — отмечает врач. — Затем мы предлагаем сходить на дообследование к эндокринологу и уже у него проверить железы внутренней секреции, которые отвечают за уровень андрогена в крови, то есть надпочечники. Особенно это касается пациентов с тяжелой степенью акне и средней, переходящей в тяжелую.

Если обнаружатся проблемы с железами, человек переходит под опеку эндокринолога, а с дерматологом или косметологом работает дополнительно. С уровнем гормонов все хорошо? Тогда еще один вариант — проблемы с ЖКТ:

— Из своего опыта заметила, что это почему-то это в большей степени касается женщин. Может быть, потому что они за собой лучше следят? — смеется Екатерина. — Если у вас много высыпаний в нижней части лица, стоит обследовать желудок у гастроэнтеролога. Повышенный уровень бактерии Хеликобактер в этом органе может стать причиной кожных проявлений.

Наконец, есть еще один фактор, который может влиять на высыпания. Это питание. Ученые дискутируют на этот счет много лет, но дерматолог считает, что в любом случае будет нелишним взять этот вопрос под контроль.



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— Прямая связь уже доказана у появления высыпаний и потребления какао-бобов: если хотите чистую кожу, от шоколада лучше отказаться, — констатирует врач. — Я бы также советовала исключить молочные продукты и попробовать слезть с «высокоуглеводной диеты» — ситуация может нормализоваться.

Вроде бы у меня пока все хорошо. Что делать, чтобы прыщи и не появились?

Во-первых, стоит обратить внимание на рекомендации по питанию: не злоупотреблять быстрыми углеводами (выпечка, фаст-фуд).

— Во-вторых, очень важен правильный домашний уход, особенно для плотной кожи, которая склонна к тому, чтобы поры забивались, — замечает Екатерина. — Отдельно подчеркну, что это касается и девушек, и парней — всех. Нет такого, что «я мальчик, мне это не надо».

Лучший вариант — обратиться к специалисту (хотя бы косметику из салона) и попросить подобрать уход, соответствующий вашему типу кожи. Такой возможности нет? Дерматолог рекомендует сделать выбор в пользу аптечной косметики, а не масс-маркета:

— В некоторых точках есть консультанты, которые могут помочь. В любом случае в сертификате качества продукта в аптеке вы можете быть уверены, а вот в обычном магазине — не факт. К тому же, сам препарат будет качественнее.

Также дерматолог напоминает: очищение кожи, тем более лица, должно быть дважды в день — утром и вечером. За ночь выделяется много кожного сала, да и пыль с постельными клещами «перепрыгнет» с подушки на кожу. Если занимаетесь спортом, то не забывайте очищать лицо и после физических нагрузок, которые стимулируют выделение пота.