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Нефть марки WTI снова дешевеет: уже $11 за баррель

28.04.2020 09:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нефть марки WTI снова дешевеет: уже за баррель

Мировые цены на нефть вновь переживают очередной спад. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9 часов 46 минут по минскому времени стоимость нефти марки WTI сократилась на 12,52% до $11,18 за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на 2,90% до $22,40 за баррель.

Очередной обвал стоимости, по мнению экспертов, произошел в результате опасений инвесторов нехватки нефтехранилищ, а также чрезвычайно медленного восстановления спроса на нефть, обвалившегося из-за пандемии COVID-19.

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Мировые цены на нефть вновь переживают очередной спад. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9 часов 46 минут по минскому времени стоимость нефти...
 
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