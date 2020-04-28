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Заразившийся коронавирусом Борисовский епископ Вениамин намерен возобновить служение 30 апреля

28.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как рассказал EX-PRESS.BY пресс-секретарь Борисовской епархии о. Игорь Васько, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин чувствует себя лучше и намерен приступить к служению в соборе в ближайший четверг 30 апреля.




Напомним, после того, как епископ Вениамин отсутствовал на пасхальном богослужении 19 апреля в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, на которое приезжал глава государства вместе с младшим сыном, в социальных сетях распространилась информация о якобы инфицировании владыки COVID-19.

В связи с этим неделю назад 20 апреля пресс-служба епархии опубликовала обращение, в котором утверждалось, что перед праздником Пасхи владыка действительно почувствовал недомогание. После общения с врачом ему было рекомендовано воздержаться от совершения богослужения, некоторое время отдохнуть и восстановить своё здоровье.

Сообщалось также, что епископ Вениамин чувствует себя неплохо, температура у него не поднимается и ему даже рекомендованы прогулки на свежем воздухе, но, тем не менее, владыка должен пройти определенный курс лечения.

Как следует из сегодняшней информации пресс-секретаря епархии, лечение пошло на пользу владыке.
 
 
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Как рассказал EX-PRESS.BY пресс-секретарь Борисовской епархии о. Игорь Васько, епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин чувствует себя лучше и намерен приступить...
 
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