Заразившийся коронавирусом Борисовский епископ Вениамин намерен возобновить служение 30 апреля













Напомним, после того, как епископ Вениамин отсутствовал на пасхальном богослужении 19 апреля в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, на которое приезжал глава государства вместе с младшим сыном, в социальных сетях распространилась информация о якобы инфицировании владыки COVID-19.





В связи с этим неделю назад 20 апреля пресс-служба епархии опубликовала обращение, в котором утверждалось, что перед праздником Пасхи владыка действительно почувствовал недомогание. После общения с врачом ему было рекомендовано воздержаться от совершения богослужения, некоторое время отдохнуть и восстановить своё здоровье.





Сообщалось также, что епископ Вениамин чувствует себя неплохо, температура у него не поднимается и ему даже рекомендованы прогулки на свежем воздухе, но, тем не менее, владыка должен пройти определенный курс лечения.





Как следует из сегодняшней информации пресс-секретаря епархии, лечение пошло на пользу владыке.