life:) увеличивает объем и срок действия бонуса для медиков: 1 500 ГБ (1,5 терабайт) на полгода

Источник материала: Новости Дзержинска

Если медицинский сотрудник не является абонентом life:), оператор бесплатно доставит SIM-карту в любой населенный пункт Беларуси в течение 2-х рабочих дней.

Накануне life:) анонсировал акцию с бесплатными минутами во все сети и интернет-трафиком, которыми могут воспользоваться все медицинские сотрудники Беларуси. Таким образом оператор выражает благодарность медицинским работникам и поддерживает их. Врачам, медсестрам, санитарам – всем тем, кто каждый день неустанно помогает другим, важно оставаться на связи и быть онлайн без дополнительных затрат.

life:) уже принял более 1 000 заявок на получение бонуса от медиков всей страны. По просьбам участников акции life:) увеличивает количество трафика и срок его действия. Теперь это 1500 минут во все сети и 1500 ГБ (1,5 терабайт) интернет-трафика на полгода. Мобильный трафик не ограничен по скорости и его можно раздавать на другие устройства.

КАК ПОЛУЧИТЬ БОНУС

Чтобы получить 1500 минут и 1500 ГБ интернета, нужно отправить заявку на почту med@life.com.by или в Viber по номеру +375259099090. В заявке должны быть указаны:

• ФИО

• номер телефона

• населённый пункт и название медицинского учреждения

• фото рабочего беджа или удостоверения – любого документа, подтверждающего принадлежность к учреждению здравоохранения

Бонусный трафик будет начислен на номер life:) с любым тарифным планом. Минуты и интернет будут действовать даже при неоплаченном тарифе.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ НОМЕРА LIFE:)

Можно заказать новую SIM-карту или перейти в life:) с действующим номером другого оператора онлайн на сайте life.com.by. В таком случае life:) бесплатно доставит SIM-карту в течение 2-х рабочих дней в любой населенный пункт Беларуси. Также присоединиться к оператору можно самостоятельно в любом салоне life:).

Всем, кто уже прислал заявки на бонус в life:), будет начислено по 1500 минут во все сети и 1500 ГБ на полгода. Подробности об акции можно узнать здесь .





