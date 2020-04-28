Человек Великой Победы из Щербово

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Все меньше остается живых свидетелей минувшей войны.

Большинство тех, кто сумели выжить в сражениях и вернулись домой, уже ушло из жизни в силу своего возраста. Как-никак, 75 лет прошло со дня Великой Победы. Но особенно обидным кажется, когда человек, уцелев в горниле страшных боев, погибал в мирное время.

Такая судьба выпала Сергею Евстафьевичу Ворончуку из деревни Щербово. Его дочь Анна Сергеевна Гриб считает несправедливым, что об отце как об участнике войны наша газета не писала ни разу. Мы согласны с ней и исправляем это упущение.

Сергей Ворончук родился в 1918 г. в деревне Щербово. В семье было трое детей. Старший, Николай, еще «за польским часом» призвался в польскую армию, пропал во время войны, по всей видимости, попав в плен, и лишь спустя много лет родня узнала, что он якобы оказался в Канаде. Сам же Сергей ничем не отличался от своих сверстников, которые от зари и до зари трудились на земле, чтобы помочь родителям прокормить семью. Разве что на гармошке играл отменно. Благодаря ему на танцы в Щербово сходилась молодежь со всех соседних сел, и не одно девичье сердце замирало, когда он растягивал меха гармони. А выбрал он Ниночку, Нину Николаевну, которую всю жизнь любил трепетно и нежно. И в 1943-м Нина подарила ему их первенца – Николая…

О том периоде в жизни своих родителей, когда Щербово оказалось в немецкой оккупации, Анна Сергеевна не знает ничего. Наверное, как и все, пытались выжить. Собственно, как и о том времени, когда село освободили наши войска и мужчин в массовом порядке стали забирать на фронт. Она-то родилась уже после войны, а отец, увы, рано ушел из жизни. В детской памяти остались отрывки того, что он когда-то рассказывал. Мы попытались найти сведения о Сергее Евстафьевиче Ворончуке из деревни Щербово на военных поисковых порталах и кое-что нашли. Сложив всю информацию воедино, получили такую картину…

Итак, 31 июля 1944 Сергей Ворончук был призван Каменецким райвоенкоматом на фронт. Был пулеметчиком. Отличился буквально в первые же дни войны, за что и был награжден Орденом Славы III степени. В сохранившихся в архивах документах датой подвига указан период 1.08.1944-20.09.1944 гг. В составе 74-го стрелкового полка 236-й стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта прошел всю Прибалтику, Польшу с выходом к Балтийскому морю, Чехию, Австрию и Венгрию. В Румынии был тяжело ранен – во время взрыва снаряда ему отор­вало левую руку выше локтя. День Победы, увы, встретил в госпитале….





Боевой путь героя (с официального сайта «Память народа»)

Кроме Ордена Славы, были у него и другие награды, вспоминает Анна Сергеевна. Детьми они любили с ними играться. Точно была медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Куда все эти награды подевались со временем, уже никто из детей и не припомнит…

Комиссовавшись из Армии в связи с инвалидностью, Сергей Ворончук вернулся в родную деревню. Работал в местном колхозе на разных должностях: учетчиком, заведующим фермой, бригадиром. Потом «пошел в лесники». Много раз избирался депутатом сельсовета. Был тружеником, каких поискать. Казалось, что отсутствие одной руки ему никак не мешает. Делал по дому всю мужскую работу. Доил корову. Ездил на велосипеде. Даже траву косил. Привязывал косовище к обрубку левой руки, правой направлял – не каждый косарь угнаться за ним мог… Вот только по гармошке своей очень скучал…

«Он был веселым и общительным человеком, имел много друзей, очень любил маму, любил нас, детей, и заботился, чтобы у нас все было… Он был прекрасным отцом, – вспоминает Анна Сергеевна. – Его жизненным принципом было: накорми голодного, обогрей холодного. Всегда помогал людям, чем мог, и учил нас этому».

Погиб Сергей Евстафьевич в сентябре 1963 года по нелепой случайности. Лошадь, на которой он ехал в телеге, испугалась чего-то и вдруг понесла, а он с одной рукой не смог ее удержать. Телега перевернулась, он выпал, повредил шейные позвонки и спустя сутки скончался в больнице.

Ему было всего 45.