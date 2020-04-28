Еврокомиссия: экономику ЕС ждет больший спад, чем во время кризиса 2008 года

Источник материала: ОНТ

Потери европейской экономики в 2020 году могут оказаться куда более существенными, чем те потери, которые она понесла в результате глобального экономического кризиса 2008 года. Об этом во время заседания Комитета Европарламента по экономике и финансам сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает ТАСС.

Еврокомиссар отметил, что в 2020 году ЕС столкнется с тяжелой рецессией. В частности, ожидается существенное снижение ВВП стран-членов ЕС, которое вполне может превысить аналогичный показатель во время экономического кризиса 2008 года, достигнув 7,5% от общего объема экономики.

При этом еврокомиссар отметил, что главной причиной спада станет не сама пандемия, а введенные из-за нее карантинные меры, которые фактически остановили европейскую экономику. Кроме того, пока нет какой-либо ясности относительно того, насколько быстро эти меры будут отменены. В целом этот процесс обещает быть медленным и поэтапным, поэтому различные сектора и отрасли экономики начнут возобновлять работу в разное время.

Предоставленный Палол Джентилони прогноз в целом совпадает с прогнозом, ранее опубликованным Международным валютным фондом, которой также оценил предстоящий спад в 7,5%. В то же время, куда более пессимистичная оценка ситуации была дана главой Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристиан Лагард, которая заявила, что ЕС вполне может потерять до 15% своей экономики.

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