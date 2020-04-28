Родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19 будут выплачивать 100% среднедневного заработка

Источник материала: ОНТ

100% среднедневного заработка будут выплачивать родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19. Это предусматривает недавний указ Президента «О поддержке экономики».

Выплата пособия предусмотрена для тех, кто ухаживает за детьми до 10 лет, посещающими сад или школу. Для этого ребенок должен относиться к контактам первого или второго уровня при наличии респираторных симптомов. Период пребывания на листке нетрудоспособности – до 14 календарных дней. Ранее в связи с уходом за ребенком в самоизоляции выдавалась справка. Она освобождала от работы, но не подлежала оплате.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram