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Родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19 будут выплачивать 100% среднедневного заработка

28.04.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19 будут выплачивать 100% среднедневного заработка

100% среднедневного заработка будут выплачивать родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19. Это предусматривает недавний указ Президента «О поддержке экономики».

Выплата пособия предусмотрена для тех, кто ухаживает за детьми до 10 лет, посещающими сад или школу. Для этого ребенок должен относиться к контактам первого или второго уровня при наличии респираторных симптомов. Период пребывания на листке нетрудоспособности – до 14 календарных дней. Ранее в связи с уходом за ребенком в самоизоляции выдавалась справка. Она освобождала от работы, но не подлежала оплате.

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100% среднедневного заработка будут выплачивать родителям на больничном с детьми-контактами по COVID-19. Это предусматривает недавний указ Президента «О поддержке...
 
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