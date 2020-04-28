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Витебский бискуп объехал больницы с иконой
Источник материала: Партизан
Брестский художник-эмальер Николай Кузьмич создал в своей мастерской икону Святой Варвары. В Воскресенье Божьего Милосердия витебский бискуп освятил икону и проехал с ней по больницам Витебска.
Святая Варвара - христианская великомученица. Почитается католиками и православными верующими как защитница от внезапной и насильственной смерти. Зачастую, благодаря заступничеству святой Варвары, люди укрепляются в вере к Милосердному Богу, считают священники.
Праздник Божьего Милосердия католики празднуют в следующее воскресенье после Пасхи. Именно в этот день витебский бискуп Олег Буткевич освятил образ, созданный в Бресте, объехал с ним все городские больницы Витебска. Таким образом католический епископ через покровительство святой мученицы вознес молитвы за выздоровление тяжелобольных, просил дать сил и здоровья всем медикам и жителям Беларуси.
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Брестский художник-эмальер Николай Кузьмич создал в своей мастерской икону Святой Варвары. В Воскресенье Божьего Милосердия витебский бискуп освятил икону и...
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