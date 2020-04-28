Апрель-май на огороде: 9 главных дел

В средней полосе плюсовая температура устанавливается в конце апреля-начале мая. С этого момента начинается активная работа научастках: убирают прошлогодние листья, гнилые плоды, ветки. Период очень важен для успешности будущего урожая.

Определяем, готова ли почва к весенней высадке. Для этого берем в руку немного земли и пытаемся раскрошить – если она распадается, можно начинать. Нынешней зимой снега было мало, поэтому землю придется чаще увлажнять.

Что нужно делать в апреле и мае

Взрыхлить почву. Обработать ее нужно на всех грядках, в том числе и с многолетними луком, чесноком, щавелем. Грядки, где будут овощи, нуждаются в азотных удобрениях (30 г на 1 кв.м). Перед созданием новых грядок почву обрабатывают культиватором ( https://hoztov.by/catalog/kultivatori/ ), такой аппарат лучше всего подойдет для дачи. Подкормить кусты и деревья. Разбавляют коровяк с водой в пропорциях 1:8 и поливают растения. Можно также внести фосфорные и калийные удобрения (20-25 г на 10 л воды). Высеять зелень в парнике. Лук, петрушка, салат при +5 градусах уже через пару недель будет готова. Когда на улице воздух прогреется до +15, можно высевать рассаду помидоров и перцев. Обработать клубнику (землянику). Обрезаем сухие листья, вносим комплексное минеральное удобрение (2 ст.л. на 1 кв.м). Новые кусты нужно готовить раньше – в конце марта-начале апреля. Высадить плодовые деревья и кусты. Соорудить опоры, в подготовленные ямки опустить саженцы и привязать. Хорошо полить. Высадить в открытый грунт зелень, морковь, пастернак. Чтобы избежать ранних сорняков, семена смешиваем с песком (1:3) и опускаем в почву. Посадить ранние сорта капусты. В хорошо политые и удобренные лунки опустить рассаду брокколи, кольраби, цветной и белокочанной капусты. Сразу закрыть пленкой – она боится сквозняков и прямого солнечного света. Подготовить картофель для посева. Перебрать, очистить от земли, просушить, разложить в один слой. Плоды нужно выдержать в затемненном помещении при +15 примерно градусах, после появления ростков высаживать в землю. Подготовить грядки. Важно определиться с размерами и высотой. Главное – чтобы после можно было легко подступиться к проросшим овощам для прополки.

Некоторые лайфхаки

Семена моркови можно наклеить на туалетную бумагу, раскрутить по длине грядки, поместить в неглубокие «траншейки» и присыпать землей. Это не очень новый способ, но интересный.

Лук и морковь очень хорошо «дружат» на одной грядке. Это связано с корневой системой: у моркови она длинная, у лука – короткая, и они не будут мешать друг другу. Луковицы лучше посадить по краям, и они сделают грядку ровной, перья появятся раньше морковных стеблей. Лук будет отгонять вредителей от моркови, а та, в свою очередь, защитит от яркого солнца.