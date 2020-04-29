За прошедшие выходные на территории района произошло три пожара

Источник материала: Газета Авангард

25 апреля в результате пожара уничтожена баня в деревне Лозов. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.





26 апреля поступило сообщение о пожаре трактора в здании склада подстилочного материала РДСУП «Белоруснефть-Особино» в аг. Коммунар. В результате пожара уничтожен трактор «Беларус-92П». Причина пожара также устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – конструктивный недостаток электрооборудования.





29 апреля произошел пожар жилого дома в аг. Дуравичи. В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри деревянного дома, повреждены стены. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.





Каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.