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За прошедшие выходные на территории района произошло три пожара

29.04.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

25 апреля в результате пожара уничтожена баня в деревне Лозов. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

За прошедшие выходные на территории района произошло три пожара

26 апреля поступило сообщение о пожаре трактора в здании склада подстилочного материала РДСУП «Белоруснефть-Особино»  в аг. Коммунар. В результате пожара уничтожен трактор «Беларус-92П». Причина пожара также устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – конструктивный недостаток электрооборудования.

За прошедшие выходные на территории района произошло три пожара

29 апреля произошел пожар жилого дома в аг. Дуравичи.  В результате пожара уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество внутри деревянного дома, повреждены стены.   Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

За прошедшие выходные на территории района произошло три пожара

Каждый четвертый пожар, каждая третья жертва на пожаре – следствия неосторожного обращения с огнем. МЧС напоминает! Будьте бдительны и помните о том, что соблюдение правил пожарной безопасности является гарантией сохранности вашей жизни и имущества.

Помните! Ваша безопасность в Ваших руках. В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.

 
 
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25 апреля в результате пожара уничтожена баня в деревне Лозов. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации...
 
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