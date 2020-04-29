Брестчанка создает чудеса из кристаллов Swarovski

Источник материала: Виртуальный Брест

Если в душе вы хоть немножко сорока, которую не оставляет равнодушной блеск камушков, значит, у вас наверняка случится роман с творчеством Марии Панько. Сегодня брестчанка считается одной из лучших белорусских мастериц, работающих в технике ювелирной вышивки. Брошки дизайнера в виде экзотичных колибри, попугаев и фламинго, причудливых мотыльков, стрекоз и божьих коровок разлетаются по всему миру: от США до ОАЭ.





Ювелирной вышивке Мария посвятила более двух лет. За это время на свет появилось свыше двухсот авторских украшений, выполненных из бисера, канители и кристаллов Swarovski.

История ее увлечения началась, как и у многих любительниц хэнд мэйда, в декретном отпуске. Маша шутит, что по своей натуре она, как Юлий Цезарь: привыкла заниматься кучей дел одновременно, поэтому и искала для себя какое-то хобби, чтобы не заскучать дома.





– Всё началось с того, что я завела профиль в инстаграме. Там и увидела обилие людей, занимающихся различным хэнд мэйдом и при этом неплохо зарабатывающих. Конечно, мне тоже захотелось в чем-то себя попробовать, но я никогда ничем не увлекалась всерьез, поэтому было трудно определиться с направлением, – говорит она. – Можно сказать, что всё решил подарок для дочки на день рождения, это был набор «Дерево счастья». Плетя вместе с ней из бисера, я отметила про себя, что это довольно неплохой способ медитации.

Более близкие отношения с бисером у Маши завязались после приглашения на свадьбу. Свой праздничный наряд девушка решила дополнить самодельным аксессуаром и смастерила себе веночек для волос. Фотографии украшения буквально взорвали ее инстаграм: подружки и знакомые просили повторить и для них.

– Вот так постепенно и пришла к ювелирной вышивке, а чуть позже почти полностью переключилась на броши, – вспоминает дизайнер. – На первых порах всему училась сама, вдохновляясь картинками в пинтересте, постами в инстаграме и роликами на ютубе. Так продолжалось в течение года, пока не решилась записаться на очный мастер-класс к самому известному российскому мастеру Валентине Тельпиз. Когда ехала в Москву, была уверена, что многое уже умею, но оказалось – почти ничего. На занятии, которое длилось в течение всего дня, я была среди отстающих, но уже к вечеру смогла догнать и явных лидеров.





Из поездки Мария вернулась с миллионом идей и планов: столько еще неизученных техник, столько еще вариантов творческого развития! Единственная проблема, с которой столкнулась девушка в Бресте, – это довольно скудный ассортимент материалов.

– Многое пришлось искать в Минске, причем методом проб и ошибок, – смеется она. – Ведь когда заказываешь онлайн, не всегда можешь оценить, как товар выглядит в реальности. Поэтому у меня накопилась целая коробка ненужных материалов.

Сегодня Мария вышивает японским бисером с качественным покрытием, канителью индийского производства, а также дополняет свои украшения подлинными кристаллами Swarovski, которые покупает только у официальных представителей всемирно известного бренда.

– Конечно, использование Swarovski сказывается на цене готового изделия, – отмечает девушка. – Но я человек нежадный, всем своим постоянным клиентам, а их у меня процентов 80 от общего количества, стараюсь делать скидки: одна брошка в среднем выходит рублей 60. Разумеется, далеко не всем такое украшение по карману, поэтому иногда заменяю Swarovski на более бюджетные кристаллы, но не самые дешевые, потому что такие очень часто выпадают из цап. А мне хочется, чтобы человек, приобретающий аксессуар, носил его долго.





«Подсаживать» кристаллы в цапы Маше помогает ее муж при помощи плоскогубцев. Весь остальной процесс создания украшения – целиком ее работа: от эскиза и до последней бусинки.

– На разработку нового изделия порой уходит месяц, а то и больше, – говорит она. – Самой кропотливой для меня оказалась работа над клатчем. Основу я покупала, а затем обтягивала ее бархатом, расшитым бисером. Это был подарок моей маме на день рождения.

Мария признается, что ювелирная вышивка мало чем отличается от обычной. Главный инструмент – иголка. Правда, поскольку работать приходится с очень мелкими деталями, лишними не будут лупа или же дополнительное освещение.

– Лупу я не использую, а вот осветительные приборы – да. Как маме двух маленьких детей мне часто не хватает дня, поэтому, бывает, вышиваю по ночам, – рассказывает дизайнер. – Максимально удобное рабочее место – это уже полдела для человека, который занимается ювелирной вышивкой. У меня есть специальный держатель для пялец, который позволяет снять нагрузку со спины. А это очень важно, потому как за работой могу провести часов семь подряд.

Из-за большой загруженности у Маши практически не остается времени на то, чтобы хоть как-то разнообразить собственную коллекцию украшений. Она с улыбкой называет себя сапожником без сапог, ведь носит только две своих броши: орхидею, вышитую на мастер-классе у Валентины Тельпиз, и жучка, которого она делала в качестве эксперимента.





Безусловные хиты продаж – это стрекозы, мотыльки и колибри. А основной поток заказов сегодня идет из Беларуси, России и Латвии.

– Так получилось, что с одной моей постоянной заказчицей из Риги мы выпустили этой весной совместную коллекцию сережек под названием «Cristal Collection», – отмечает Маша. – Алина Осипова работает стилистом: подбирая гардероб своим клиентам, она часто дополняет его различными аксессуарами. Вот у нее и появилась идея сделать собственную линейку в соавторстве со мной. Сейчас мы работаем над продолжением коллекции.

Еще один творческий союз, который случился нынешней весной, – это коллаборация брестского дизайнера Марии Панько и питерского бренда by_spirit, который занимается выпуском авторской обуви. Специально для него Мария сделала клипсы, которыми можно украсить туфли и босоножки.

– На самом деле идея с украшениями для обуви не нова. На этот эксперимент меня вдохновила легендарная марка Manolo Blahnik, а также недавние кроссовки с кристаллами Swarovski, выпущенные Gucci, – признается девушка. – Работу над клипсами я начала в конце ноября и только лишь в начале апреля фирма-заказчица получила готовое изделие. Несколько месяцев у меня ушло на поиск нужной фурнитуры, а именно крепления. Украшение уже протестировано, оно носибельно и может легко превратить обычные офисные лодочки в эффектный выходной вариант.





На этом эксперименты Марии с гардеробом не закончатся. В ближайшее время девушка хочет освоить азы ювелирной вышивки на одежде: футболках и джинсовках. А что касается долгосрочных планов дизайнера, то они главным образом сводятся к открытию в Бресте собственной студии ювелирной вышивки, где можно будет выставлять и продавать свои изделия, а также проводить занятия для всех желающих научиться создавать красоту из бисера.

– Так как последние десять лет работаю специалистом по продажам, понятие конкуренции мне знакомо не понаслышке, я нормально к ней отношусь, считая это стимулом для роста, – рассуждает Мария. – Более того, сама себе наращиваю конкуренцию, проводя регулярные обучающие марафоны, во время которых спокойно делюсь всеми своими знаниями и умениями. А желающих обучиться ювелирной вышивке сейчас довольно много, потому что это модно, красиво и необычно.



