Представлен внедорожный кемпер на базе «буханки» УАЗ

Источник материала: Tut.by

УАЗ совместно с компанией «Люкс Форм» представил проект автодома под названием «Байкал».





Автодом получил дополнительную крышу из армированного стеклопластика с подъемным механизмом, амортизаторами и фиксаторами в закрытом положении. Высота салона с поднятым верхом достигает двух метров, что позволяет раскладывать расположенную на верхнем уровне двуспальную кровать размером 1950×1255 мм. В рабочем положении при поднятой крыше общая высота автомобиля составляет 2710 мм (в транспортном 2160 мм), масса комплекта — 70 кг. Жесткость кузова удалось сохранить установкой алюминиевой рамы, усиливающей проем.









Еще одно спальное место (1900×1460 мм) имеется внизу — достаточно сложить спинки двух пассажирских кресел и перевести в горизонтальное положение пару секций кровати, прикрепленных к боковым стенкам кузова. Конфигурация предусматривает также наличие платяного шкафа и комплекта модульной мебели, изготовленной из облегченной фанеры, ламинированной пластиком. Монтаж производится на быстросъемные соединения по заранее установленными направляющим в полу салона с возможностью рокировки модулей в зависимости от предпочтений владельца.





Также на борту кемпера есть полностью оборудованная кухня со встроенной раковиной и смесителем, мобильным холодильником, 20-литровыми баками для воды, столешницей для портативной плиты, шкафчиками и выдвижными столиками.





Из прочих особенностей автодома — регулируемая подвеска с пневмоэлементами, шноркель и шины BFGoodrich All Terrain. За доплату предлагаются выдвижная маркиза, биотуалет, а также несколько вариантов подъемной или стационарной крыши.





В России стоимость комплекта оборудования для превращения фургона УАЗ в кемпер начинается от 500 тысяч рублей (6780 долларов по текущему курсу) — доступен он как для новых, так и подержанных машин.