Французский художник разъезжает по Парижу с голографическими рыбками в грузовике

Источник материала: ОНТ

В Париже во время карантина улицы заполонили рыбки и зебры. Правда, не настоящие, а голографические. Так поднимает настроение местным жителям французский художник.

По вечерам молодой мужчина разъезжает по городу на грузовике с открытым кузовом, в котором можно увидеть светящиеся фигуры. Жители за необычным шоу наблюдают из окон. И каждый вечер с нетерпением ждут знакомую машину.

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