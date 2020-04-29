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Французский художник разъезжает по Парижу с голографическими рыбками в грузовике
Источник материала: ОНТ
В Париже во время карантина улицы заполонили рыбки и зебры. Правда, не настоящие, а голографические. Так поднимает настроение местным жителям французский художник.
По вечерам молодой мужчина разъезжает по городу на грузовике с открытым кузовом, в котором можно увидеть светящиеся фигуры. Жители за необычным шоу наблюдают из окон. И каждый вечер с нетерпением ждут знакомую машину.
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В Париже во время карантина улицы заполонили рыбки и зебры. Правда, не настоящие, а голографические. Так поднимает настроение местным жителям французский художник....
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