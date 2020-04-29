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Женский отряд Лукашенко и другие смешные моменты из его поездки на Гомельщину
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в минувшие выходные посетил Национальный парк "Припятский", где "садил лес" в компании красоток из службы своего протокола, и совхоз-комбинат "Заря" в Наровлянском районе, где вдарился в воспоминания и даже пообщался с местным механизатором.
Своего шпица Лукашенко называет «малышом»
Белый шпиц стал звездой республиканского субботника. Руководитель страны не только носил собаку с собой во время посадки деревьев, но и привез его туда на велосипеде, держа за пазухой.
Лукашенко сделал замечание Коле, а вопрос тракториста его рассмешил
Любовь Лукашенко к белому шпицу стала очевидной для всех. Он ставил его на стол и называл «малышом». Во время интервью телевизионщикам руководитель страны не удержался от того, чтобы погладить подскочившую к ноге собаку.
Когда шпиц вырыл ямку в земле, Лукашенко в шутку посадил туда саженец: «Закапывай».
Замечание Коле во время субботника
Младший сын руководителя страны работал в первом ряду вместе с отцом. И нарвался на его замечание. Лукашенко заметил, что между саженцами не соблюдается нужная дистанция, на что и указал сыну.
Если старшему Лукашенко помогала врач Светлана Коношенко, то младшему – сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай.
На завтра Коля был в деловом костюме и сопровождал отца во время рабочей поездки на совхоз-комбинат «Заря». Хоть он старается не попадать в объектив камер, замечено: младший сын президента по-прежнему часто сопровождает его в командировках.
Женский отряд Лукашенко
Во время неформальных сельскохозяйственных работ руководителя страны уже традиционно в основном окружают молодые девушки.
И не только сотрудницы службы делового протокола. Интервью Лукашенко давал трем молодым журналисткам из государственных телеканалов, которых тепло приобнял при встрече (на одном из фото в альбоме).
Просьба тракториста рассмешила Лукашенко
На совхозе-комбинате «Заря» руководитель страны решил пообщаться с механизатором по поводу новой техники и спросил у того, чего бы ему хотелось. «Кондиционер чтоб был», – ответил механизатор.
Эта просьба развеселила Лукашенко: он рассмеялся и даже похлопал тракториста по плечу. Руководитель страны рассказал, что сам работает на технике без кондиционера.
«Но ты прав. Это важно. Я-то траву кошу или еще что-нибудь, чистая работа, а тебе в пыли – это да. Я понял твое замечание. Буду на МТЗ…», – сказал Лукашенко.
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Рассказал о запачканных туфлях
Традиционно во время командировки не обошлось без воспоминаний руководителя страны о прошлом. Лукашенко рассказал, что впервые посетил деревню Лясковичи в 1995 году. Вот что его тогда впечатлило:
«Я вышел в туфлях – и вот такая была улица, сплошной песок. И я в этих начищенных ботинках вышел и обратил внимание, что они стали похожими на этот песок».
Но Лукашенко смог во время перестроиться при воспоминаниях: «Но не это было главное. Я увидел, что ко мне идут люди. Вы знаете, что у меня попросили? «Нам бы хлебушка немножко». Какие тут урожаи были?»
Напугал чиновников внезапным вопросом
В Гомельской области
Выслушивая доклад о направлениях занятости в Наравлянском районе, Лукашенко внезапно обернулся к группе высокопоставленных чиновников: «Кто из вас изучал эту проблему?»
Последовала немая пауза.
Первым спохватился руководитель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Но после его слов Лукашенко со вздохом сделал вывод: «Понятно, значит, не занимались».
Он поручил министру сельского хозяйства «проревизировать здесь все». На этот раз обошлось без разноса.
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Александр Лукашенко в минувшие выходные посетил Национальный парк "Припятский", где "садил лес" в компании красоток из службы своего протокола, и совхоз-комбинат...
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