Женский отряд Лукашенко и другие смешные моменты из его поездки на Гомельщину

UDF.BY рассказывает о том, что не вошло в официальные сообщения его пресс-службы из этих поездок. рассказывает о том, что не вошло в официальные сообщения его пресс-службы из этих поездок.





Своего шпица Лукашенко называет «малышом»





Белый шпиц стал звездой республиканского субботника. Руководитель страны не только носил собаку с собой во время посадки деревьев, но и привез его туда на велосипеде, держа за пазухой.





Лукашенко сделал замечание Коле, а вопрос тракториста его рассмешил





Любовь Лукашенко к белому шпицу стала очевидной для всех. Он ставил его на стол и называл «малышом». Во время интервью телевизионщикам руководитель страны не удержался от того, чтобы погладить подскочившую к ноге собаку.





Когда шпиц вырыл ямку в земле, Лукашенко в шутку посадил туда саженец: «Закапывай».





Замечание Коле во время субботника





Младший сын руководителя страны работал в первом ряду вместе с отцом. И нарвался на его замечание. Лукашенко заметил, что между саженцами не соблюдается нужная дистанция, на что и указал сыну.





Если старшему Лукашенко помогала врач Светлана Коношенко, то младшему – сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай.





На завтра Коля был в деловом костюме и сопровождал отца во время рабочей поездки на совхоз-комбинат «Заря». Хоть он старается не попадать в объектив камер, замечено: младший сын президента по-прежнему часто сопровождает его в командировках.





Женский отряд Лукашенко





Во время неформальных сельскохозяйственных работ руководителя страны уже традиционно в основном окружают молодые девушки.





И не только сотрудницы службы делового протокола. Интервью Лукашенко давал трем молодым журналисткам из государственных телеканалов, которых тепло приобнял при встрече (на одном из фото в альбоме).





Просьба тракториста рассмешила Лукашенко





На совхозе-комбинате «Заря» руководитель страны решил пообщаться с механизатором по поводу новой техники и спросил у того, чего бы ему хотелось. «Кондиционер чтоб был», – ответил механизатор.





Эта просьба развеселила Лукашенко: он рассмеялся и даже похлопал тракториста по плечу. Руководитель страны рассказал, что сам работает на технике без кондиционера.





«Но ты прав. Это важно. Я-то траву кошу или еще что-нибудь, чистая работа, а тебе в пыли – это да. Я понял твое замечание. Буду на МТЗ…», – сказал Лукашенко.





#1#





Рассказал о запачканных туфлях





Традиционно во время командировки не обошлось без воспоминаний руководителя страны о прошлом. Лукашенко рассказал, что впервые посетил деревню Лясковичи в 1995 году. Вот что его тогда впечатлило:





«Я вышел в туфлях – и вот такая была улица, сплошной песок. И я в этих начищенных ботинках вышел и обратил внимание, что они стали похожими на этот песок».





Но Лукашенко смог во время перестроиться при воспоминаниях: «Но не это было главное. Я увидел, что ко мне идут люди. Вы знаете, что у меня попросили? «Нам бы хлебушка немножко». Какие тут урожаи были?»





Напугал чиновников внезапным вопросом





Лукашенко остановился в шикарной резиденции и был в хорошем настроении – обошлось без жесткой критики в отношении чиновников. Но все же тревожный звоночек для них прозвенел. В Гомельской областии был в хорошем настроении – обошлось без жесткой критики в отношении чиновников. Но все же тревожный звоночек для них прозвенел.





Выслушивая доклад о направлениях занятости в Наравлянском районе, Лукашенко внезапно обернулся к группе высокопоставленных чиновников: «Кто из вас изучал эту проблему?»





Последовала немая пауза.









Первым спохватился руководитель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Но после его слов Лукашенко со вздохом сделал вывод: «Понятно, значит, не занимались».





Он поручил министру сельского хозяйства «проревизировать здесь все». На этот раз обошлось без разноса.