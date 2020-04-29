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Женский отряд Лукашенко и другие смешные моменты из его поездки на Гомельщину

29.04.2020 16:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко в минувшие выходные посетил Национальный парк "Припятский", где "садил лес" в компании красоток из службы своего протокола, и совхоз-комбинат "Заря" в Наровлянском районе, где вдарился в воспоминания и даже пообщался с местным механизатором.

Женский отряд Лукашенко и другие смешные моменты из его поездки на Гомельщину
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UDF.BY рассказывает о том, что не вошло в официальные сообщения его пресс-службы из этих поездок.

Своего шпица Лукашенко называет «малышом»


Белый шпиц стал звездой республиканского субботника. Руководитель страны не только носил собаку с собой во время посадки деревьев, но и привез его туда на велосипеде, держа за пазухой.

Лукашенко сделал замечание Коле, а вопрос тракториста его рассмешил

Любовь Лукашенко к белому шпицу стала очевидной для всех. Он ставил его на стол и называл «малышом». Во время интервью телевизионщикам руководитель страны не удержался от того, чтобы погладить подскочившую к ноге собаку.

Когда шпиц вырыл ямку в земле, Лукашенко в шутку посадил туда саженец: «Закапывай».

Замечание Коле во время субботника


Младший сын руководителя страны работал в первом ряду вместе с отцом. И нарвался на его замечание. Лукашенко заметил, что между саженцами не соблюдается нужная дистанция, на что и указал сыну.

Если старшему Лукашенко помогала врач Светлана Коношенко, то младшему – сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай.

На завтра Коля был в деловом костюме и сопровождал отца во время рабочей поездки на совхоз-комбинат «Заря». Хоть он старается не попадать в объектив камер, замечено: младший сын президента по-прежнему часто сопровождает его в командировках.

Женский отряд Лукашенко


Во время неформальных сельскохозяйственных работ руководителя страны уже традиционно в основном окружают молодые девушки.

И не только сотрудницы службы делового протокола. Интервью Лукашенко давал трем молодым журналисткам из государственных телеканалов, которых тепло приобнял при встрече (на одном из фото в альбоме).

Просьба тракториста рассмешила Лукашенко


На совхозе-комбинате «Заря» руководитель страны решил пообщаться с механизатором по поводу новой техники и спросил у того, чего бы ему хотелось. «Кондиционер чтоб был», – ответил механизатор.

Эта просьба развеселила Лукашенко: он рассмеялся и даже похлопал тракториста по плечу. Руководитель страны рассказал, что сам работает на технике без кондиционера.

«Но ты прав. Это важно. Я-то траву кошу или еще что-нибудь, чистая работа, а тебе в пыли – это да. Я понял твое замечание. Буду на МТЗ…», – сказал Лукашенко.

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Рассказал о запачканных туфлях


Традиционно во время командировки не обошлось без воспоминаний руководителя страны о прошлом. Лукашенко рассказал, что впервые посетил деревню Лясковичи в 1995 году. Вот что его тогда впечатлило:

«Я вышел в туфлях – и вот такая была улица, сплошной песок. И я в этих начищенных ботинках вышел и обратил внимание, что они стали похожими на этот песок».

Но Лукашенко смог во время перестроиться при воспоминаниях: «Но не это было главное. Я увидел, что ко мне идут люди. Вы знаете, что у меня попросили? «Нам бы хлебушка немножко». Какие тут урожаи были?»

Напугал чиновников внезапным вопросом


В Гомельской области Лукашенко остановился в шикарной резиденции и был в хорошем настроении – обошлось без жесткой критики в отношении чиновников. Но все же тревожный звоночек для них прозвенел.

Выслушивая доклад о направлениях занятости в Наравлянском районе, Лукашенко внезапно обернулся к группе высокопоставленных чиновников: «Кто из вас изучал эту проблему?»

Последовала немая пауза.


Первым спохватился руководитель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Но после его слов Лукашенко со вздохом сделал вывод: «Понятно, значит, не занимались».

Он поручил министру сельского хозяйства «проревизировать здесь все». На этот раз обошлось без разноса.
 
 
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Александр Лукашенко в минувшие выходные посетил Национальный парк "Припятский", где "садил лес" в компании красоток из службы своего протокола, и совхоз-комбинат...
 
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