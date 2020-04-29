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По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

29.04.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

Каждый вечер мужчина ездит по улицам города на своём фургоне с открытым кузовом, внутри которого прячутся экзотические животные.

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок

С помощью голограмм художник воссоздаёт рыбок, зебр и других обитателей саванн и джунглей. Все они довольно правдоподобно двигаются. Чтобы полюбоваться на это зрелище, местные жители выходят на балконы и веранды.   

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Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине,  сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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