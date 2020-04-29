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По Парижу ездит фургон с голограммами зебр и рыбок
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый вечер мужчина ездит по улицам города на своём фургоне с открытым кузовом, внутри которого прячутся экзотические животные.
С помощью голограмм художник воссоздаёт рыбок, зебр и других обитателей саванн и джунглей. Все они довольно правдоподобно двигаются. Чтобы полюбоваться на это зрелище, местные жители выходят на балконы и веранды.
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Новости Франции. Французский художник-постановщик поднимает настроение жителям Парижа, которые находятся на карантине, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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