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А это по правилам? Игрок Бреста рухнул в штрафной, а «Шахтер» забил гол

29.04.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» со счетом 0:2. Второй гол «горняки» забивали после того, как защитник Бреста Максим Витус рухнул на газон. Брестчане апеллировали к судье, но тот игру не остановил и гости забили гол.

Прав ли был судья, не свистнув в этом эпизоде? В очередной программе АБФФ-TV «Судите с нами» этот момент разобрал специалист департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Игрок долго не мог подняться с поля и в итоге его унесли на носилках. Травма Витуса стала следствием давней проблемы с коленом.

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Теги: Брест
 
 
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В шестом туре брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру», причем второй гол был забит после падения защитника Бреста Максима Витуса.
 
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