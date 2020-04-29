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А это по правилам? Игрок Бреста рухнул в штрафной, а «Шахтер» забил гол
Источник материала: Tut.by
В шестом туре чемпионата Беларуси по футболу брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру»
Прав ли был судья, не свистнув в этом эпизоде? В очередной программе
Игрок долго не мог подняться с поля и в итоге его унесли на носилках. Травма Витуса стала следствием давней проблемы с коленом.
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В шестом туре брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру», причем второй гол был забит после падения защитника Бреста Максима Витуса.
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