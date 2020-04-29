Почему дельфины светятся? Редкое и красивое явление сняли на видео

Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь видели светящихся дельфинов? Сложно поверить, но такое явление хоть и нечасто, но можно наблюдать в природе. Правда, возможно это далеко не везде: для того, чтобы вокруг дельфинов появился свет, нужны особые условия. Посмотрите, как это выглядит и почему так происходит.