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Почему дельфины светятся? Редкое и красивое явление сняли на видео

29.04.2020 16:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вы когда-нибудь видели светящихся дельфинов? Сложно поверить, но такое явление хоть и нечасто, но можно наблюдать в природе. Правда, возможно это далеко не везде: для того, чтобы вокруг дельфинов появился свет, нужны особые условия. Посмотрите, как это выглядит и почему так происходит.

 
 
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Сложно поверить, но такое явление можно наблюдать в природе.
 
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