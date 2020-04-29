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Почему дельфины светятся? Редкое и красивое явление сняли на видео
Источник материала: Tut.by
Вы когда-нибудь видели светящихся дельфинов? Сложно поверить, но такое явление хоть и нечасто, но можно наблюдать в природе. Правда, возможно это далеко не везде: для того, чтобы вокруг дельфинов появился свет, нужны особые условия. Посмотрите, как это выглядит и почему так происходит.
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Сложно поверить, но такое явление можно наблюдать в природе.
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