«Наш мир удивителен!». В областном этапе конкурса сочинений чернельская школьница отмечена поощрительным призом

Источник материала: Ивьевский край

Работа Виолетты Григорьевой, учащейся Чернельского д/с-БШ, отмечено поощрительным призом на областном этапе 49 Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, который проводится под эгидой Всемирного почтового союза. Тема конкурса этого года «Напиши сообщение (послание, письмо) взрослому о мире, в котором мы живем»».

Всего в областном этапе участвовало 49 работ, рассказали в отделе образования райисполкома. Из них – 3 были признаны победителями, а шесть – отмечены поощрительными призами.

Районный этап эпистолярного конкурса проходил в феврале – марте 2020 года. 16 учащихся из 13 учреждений образования района написали письма мудрому взрослому, старшему брату, бабушке, первому учителю, участникам полярной экспедиции.

Работы участников конкурса удивительны по глубине мысли, заставляют задуматься, заглянуть в уголки внутреннего мира, прикоснуться к самому сокровенному.

«Мой мир – это мечта, идеал, радость. Это моя школа, друзья, увлечения. Я люблю учиться, читать, узнавать новое, рисовать», - поделилась своими мыслями Маргарита Гурина, учащаяся Юратишковского яслей-сада – средней школы.

Елизавета Колесникова, учащаяся гимназии №1 г.Ивье, пишет: « Мой мир пронизан светом, чистотой и радостью. Мой мир – это моя семья, где царит любовь уважение, взаимопонимание. Мой мир – это мир ярких красок, красивых звуков, хороших слов».

Владислав Владислав, учащийся Ивьевской средней школы, в письме к участникам полярной экспедиции рассказывает, что «он любит путешествовать, играть в футбол, слушать звуки природы, встречать рождение дня». Подросток пишет: «Скажу искренне: наш мир удивителен! Он богат и притягателен. Наш мир чудесен… Только живется в нем легко. Миллионы людей уходят из жизни из-за войн, терактов, жажды власти, тяжелых болезней и эпидемий. Люди умирают от наркотиков, алкоголя, безразличного отношения к собственной жизни».

«В моем мире замечаю немало настойчивых людей, целеустремленных, требовательных к себе и окружающим, - пишет Надежда Янкевич, учащаяся Бобровичского детского сада - средней школы. – Я живу в мире без войн и слез, без боли и страданий. Мой мир – это заботливые, любящие глаза мамы, мудрые советы отца, моё настоящее и мой завтрашний день».

«Я мечтаю о мире, где нет богатых и бедных, где женщины не портят своей природной красоты, где существует главный принцип: «Просто живи честно», – делится своими мыслями Александр Шапутько, учащийся Эйгердовского детского сада – средней школы.

Победителями районного этапа конкурса сочинений стали Виолетта Григорьева (Чернельский детский сад – базовая школа), Владислав Тапуть (Ивьевская СШ). В числе призеров Маргарита Гурина (Юратишковский ясли-сад - средняя школа), Ангелина Валюшкевич (Липнишковский детский сад – средняя школа), Надежда Янкевич (Бобровичский детский сад – средняя школа), Виктория Машуто (Бакштовский детский сад – средняя школа), Анастасия Нарбут (Субботникская СШ).