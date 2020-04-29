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Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии

29.04.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Группа людей, вооружённых ножами, напала на прохожих в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии

Инцидент произошёл в городе Ханау. В результате происшествия пострадали 4 человека. На скорых их доставили в близлежащую больницу.

Неизвестные напали с ножами на прохожих в Германии

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших, 23 и 29 лет. Остальных подозреваемых разыскивают. Свидетели сообщили, что их было от 5 до 7 человек. Мотивы злоумышленников неизвестны. Ведётся расследование. 

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Новости Германии. Группа людей, вооружённых ножами, напала на прохожих в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Инцидент произошёл в городе...
 
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