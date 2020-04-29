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«Душу трогает до слёз». Землю с воинских захоронений Гомельской области передали в Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Капсулы с землёй, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Митинг-реквием состоялся у подножия памятного знака в честь начала операции «Багратион», в ходе которой Беларусь была окончательно освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Изяслав Котляров, житель Светлогорска:
Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:
Напомним, размещение в крипте храма Всех Святых мемориальных капсул, доставленных в Минск со всех уголков Беларуси, станет частью торжеств в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Новости Беларуси. Капсулы с землёй, собранной на полях воинской славы в Гомельской области, 29 апреля переданы для размещения в крипте храма-памятника в честь Всех...
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