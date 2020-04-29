Дожди, грозы и до +14°C: прогноз погоды на 30 апреля

Источник материала: ОНТ

В последний день апреля и в начале мая в Беларуси ожидаются неустойчивая погода, колебания температурного режима и давления. В конце недели станет теплее, но без дождей не обойдется.

Завтра, 30 апреля, северная часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, которое сформировано в сухом, но прохладном воздухе северных широт, а по югу сохранится влияние влажного атмосферного фронта с Западной Европы. Он принесет дожди и грозы.

В четверг – облачно с прояснениями. По южной половине страны пройдут дожди различной интенсивности, возможны грозы. Влажность воздуха от 40% по северу до 90% в южных районах. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти.

Температура воздуха к восьми утра от +3°C по северной половине до +9°C по юго-востоку страны. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3-4 градуса прохладней. В середине дня воздух прогреется – от +9°C по Витебской области до +14°C по Гомельской, при прояснениях до +17°C тепла. К вечеру немного похолодает, но температура останется положительной.

1 мая погодные условия продолжит формировать прохладная воздушная масса. Будет без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью от -3°C до +3°C, по Гомельской области – до +8°C. Днем +11°C…+18°C. Начиная с субботы, начнут поступать более теплые и влажные воздушные массы с юго-запада Европы. Температура воздуха начнет постепенно повышаться: ночью +2°C…+9°C, по юго-западу до +11°C. Днем +14°C…+19°C тепла, в юго-восточных районах до +23°C. Но будет преобладать неустойчивая погода с дождями и грозами.

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