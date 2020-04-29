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Вишневый крамбл – вкуснейший ароматный пирог к чаю. Рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич
Источник материала: ОНТ
Вишневый крамбл – вкуснейший пирог. Он не требует много времени и ингредиентов, зато получается ароматным, рассыпчатым и хрустящим. Это идеальный вариант десерта на скорую руку.
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Приятного аппетита!
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Вишневый крамбл – вкуснейший пирог. Он не требует много времени и ингредиентов, зато получается ароматным, рассыпчатым и хрустящим. Это идеальный вариант десерта...
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