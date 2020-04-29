Вишневый крамбл – вкуснейший ароматный пирог к чаю. Рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Источник материала: ОНТ

Вишневый крамбл – вкуснейший пирог. Он не требует много времени и ингредиентов, зато получается ароматным, рассыпчатым и хрустящим. Это идеальный вариант десерта на скорую руку.

Вам понадобится:

200-300 г. замороженной вишни;

2/3 пачки сливочного масла;

7 ст.л. муки;

7ст.л. овсяных хлопьев (помол #3);

5 ст.л. сахара;

100 г. миндаля.



Как готовить?

В форму для выпечки с высокими краями выложить вишню (можно не размораживать). В глубокой ёмкости смешать муку и овсяные хлопья, добавить к ним растопленное сливочное масло, хорошенько перемешать и покрыть получившейся массой слой вишни. В блендере измельчить миндаль и посыпать им тесто. Выпекать в духовке при температуре 180С° 25-30 минут.













Секреты приготовления:

Если в вашем арсенале овсяные хлопья только крупного помола, то их нужно измельчить в блендере.

Вместо вишни можно использовать и другие ягоды (на ваш вкус). Миндаль можно заменить на фундук, грецкие орехи или кешью.





Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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