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Вишневый крамбл – вкуснейший ароматный пирог к чаю. Рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

29.04.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вишневый крамбл – вкуснейший ароматный пирог к чаю. Рецепт с фото от телеведущей Екатерины Тишкевич

Вишневый крамбл – вкуснейший пирог. Он не требует много времени и ингредиентов, зато получается ароматным, рассыпчатым и хрустящим. Это идеальный вариант десерта на скорую руку.

Вам понадобится:

  • 200-300 г. замороженной вишни;
  • 2/3 пачки сливочного масла;
  • 7 ст.л. муки;
  • 7ст.л. овсяных хлопьев (помол #3);
  • 5 ст.л. сахара;
  • 100 г. миндаля.


Как готовить?
В форму для выпечки с высокими краями выложить вишню (можно не размораживать). В глубокой ёмкости смешать муку и овсяные хлопья, добавить к ним растопленное сливочное масло, хорошенько перемешать и покрыть получившейся массой слой вишни. В блендере измельчить миндаль и посыпать им тесто. Выпекать в духовке при температуре 180С° 25-30 минут.




Секреты приготовления:

  • Если в вашем арсенале овсяные хлопья только крупного помола, то их нужно измельчить в блендере.
  • Вместо вишни можно использовать и другие ягоды (на ваш вкус). Миндаль можно заменить на фундук, грецкие орехи или кешью.


Приятного аппетита!

АВТОР: Екатерина Тишкевич

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Вишневый крамбл – вкуснейший пирог. Он не требует много времени и ингредиентов, зато получается ароматным, рассыпчатым и хрустящим. Это идеальный вариант десерта...
 
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