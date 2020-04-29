Желающих купить знаменитый долгострой Минска за 19,7 миллиона не нашлось

Источник материала: Tut.by

Завтра должны были пройти торги по недостроенному ТРЦ «Гулливер», но заявок на них не поступило, следует из данных на электронной площадке Минэкономики. А это значит, что недострой, по идее, должны выставить на повторный аукцион с понижением цены.





Первая попытка продать недостроенный «Гулливер» была в конце октября 2019 года, но желающих купить недострой за 22,3 миллиона рублей (10,8 млн долларов по тогдашнему курсу) не нашлось. Потом решались земельные вопросы с Мингорисполкомом, а саму мэрию в итоге включили в список кредиторов «Гулливера». Зимой была проведена новая оценка недостроя, рыночная цена которого составила около 19,7 млн рублей или около 8 млн долларов по курсу на сегодня. Аукцион назначили на 30 апреля, но желающих купить объект не нашлось.

А это значит, что после собрания кредиторов, скорее всего, будет назначен повторный аукцион с понижением начальной цены максимум на 10%.

Как и кем строился «Гулливер»

Многофункциональный комплекс «Гулливер» на улице Притыцкого возле «Пушкинской» строила компания «ТРЦ Гулливер», учрежденная двумя американскими фирмами через иностранное ООО «И-стор». Генподрядчиком был известный застройщик «Арэса-Сервис».

Для строительства компания «Гулливер» привлекала деньги физлиц и юрлиц по предварительным договорам купли-продажи помещений, которые должны были перейти им после достройки объекта. Таких соинвесторов оказалось более 50, включая «Арэса-Сервис». Но достройки не произошло. В 2015 году работы на объекте встали из-за недостатка средств, и недострой законсервировали. В 2017 году «Гулливер» ушел в банкротство. Чтобы рассчитаться с соинвесторами и другими кредиторами, осенью 2019 года недострой выставили на торги.

Конфликт между кредиторами

Как мы писали ранее, ряд кредиторов-соинвесторов считают, что ответственность за произошедшее лежит на «Арэса-Сервисе». Этого застройщика они называют главным реализатором и идеологом проекта, связанным с компанией «ТРЦ Гулливер». Мол, переговоры о покупке помещений они вели в числе прочего с топ-менеджерами «Арэсы» и заключали сделки в их же офисе.

Кроме того, согласно документам, американские компании — учредители «Гулливера» с 2013 по 2017 год входили также в состав учредителей «Арэсы». И именно эти компании в 2016 году давали доверенность директору «Арэса-Сервиса» на выполнение значимых действий относительно «Гулливера». В «Арэсе» же говорили, что они являются такими же пострадавшими кредиторами, как и все.

Суды между Мингорисполкомом и «Гулливером»

Мингорисполком годами судился с «Гулливером» из-за того, что, согласно позиции мэрии, инвестор не уплатил штрафные санкции за неисполнение инвестдоговора. В итоге судом признан долг «Гулливера» перед городом на порядка 2 млн долларов. Это и послужило причиной включения Мингорисполкома в список кредиторов.

Соответственно, у города теперь тоже есть прямая заинтересованность в продаже объекта, ведь 2,5 млн долларов — это как минимум стоимость строительства одного нового детского сада, в которых Минск остро нуждается.

А что с ценой?

Некоторые кредиторы-инвесторы считали, что стоимость недостроя завышена. По их словам, цена «Гулливера» — 4−5 миллионов долларов. Об этом им говорили в числе прочего представители иностранных девелоперских компаний, которых они пытались привлечь в проект.

Поэтому у ряда бизнесменов, купивших помещения по предварительным договорам купли-продажи, возникал вопрос к «Арэса-Сервису»: куда делась разница между вложенными более чем 30 миллионами и рыночной ценой объекта?

Несколько минских крупных девелоперов, опрошенных TUT.BY, оценивали недострой в 3−4 миллиона долларов.